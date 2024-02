Auch in Mayen sind am Rosenmontag die bunt gekleideten Jecken in die Straßen geströmt. Wir geben ein paar Impressionen.

Auch Ernie, Bert und Bibo dürfen nicht fehlen! So feiert Mayen den Rosenmontag. SWR "Mayen Mayo" - so geht in der Eifelstadt der Karnevals-Schlachtruf SWR Knallige Farben gehören einfach dazu, beim Straßenkarneval in Mayen SWR Sagenhaft märchenhaft: Mit fantasievollen Kostümen den Höhepunkt des Straßenkarnevals feiern! SWR Diese fröhliche Runde in Mayen ist schon mit Karnevalsorden um den Hals geschmückt. SWR