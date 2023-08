Auf einem Gehöft in der Nähe von Andernach haben sich am Samstag bis zu 70 Anhänger der sogenannten Reichsbürger-Szene getroffen. Nach SWR-Informationen äußerte sich der bekannte Aktivist Matthes Haug demokratiefeindlich und sprach von "indigenen Deutschen".

Matthes Haug gilt schon länger als bekannte Figur in der sogenannten Reichsbürger-Szene. In seinem Buch "Das Deutsche Reich 1871 bis heute" vertritt er die These, die Bundesrepublik existiere nicht, es gelte in Deutschland Besatzungsrecht.

Nach SWR-Informationen hatte er Kontakte zu Heinrich XIII. Prinz Reuß, der seit Dezember wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft sitzt. Prinz Reuß und anderen Beschuldigten wird vorgeworfen, einen Putsch geplant zu haben, nebst Aufbau einer "neuen deutschen Armee".

Nach eigenen Angaben wurde damals auch die Wohnung von Matthes Haug durchsucht. Ob gegen ihn ermittelt wird, ist unklar. Er geht weiterhin bundesweit auf Lesetour. Nun war er in Andernach zu Gast - auf einem Reiterhof am Rande der Stadt, der laut Polizeipräsidium Koblenz "als Treffpunkt dieser Szene (Reichsbürger- und Selbstverwalterszene; Anm. Red) bekannt" sei.

Auf diesem Pferdehof bei Andernach fand das Treffen der "Reichsbürger" statt. SWR

Haug spricht von "indigenen Deutschen"

Dem SWR wurden Filmaufnahmen und Gedächtnisprotokolle der Veranstaltung zugespielt. Demnach hing in dem Veranstaltungsraum eine Flagge des Königreichs Preußen. Dem Recherche-Material zufolge äußerte sich Haug demokratiefeindlich. Er sprach von einer "Demokratie-tur", von der man wisse, wo sie hinführe. Sein Ziel sei es, vom deutschen Staat, der eine Firma sei, in Ruhe gelassen zu werden.

"Indigene Deutsche", die ihre Ahnenlinie bis 1913 zurückführen könnten, hätten das Recht, sich selbst zur organisieren. Weiter sagte er: "Es gibt nur ein Deutschland und das ist das Deutsche Reich von damals, das Kaiserreich, das noch heute voll existent ist." Bei einer Anfrage vor Ort lehnte Haug ein Interview gegenüber dem SWR ab.

Was sind "Reichsbürger"? Die sogenannten Reichsbürger sind eine in kleine Gruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort oder sie bezeichnen die Bundesrepublik als "GmbH". Sie weigern sich oft, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten oder Abgaben und Bußgelder zu zahlen. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen oder Autokennzeichen unterwegs. In Rheinland-Pfalz zählt der Verfassungsschutz etwa 950 Personen zu dieser Szene, davon seien 140 gewaltbereit.

Teilnehmer mit "Reichsbürger"-Theorien

Nach SWR-Informationen zahlten Teilnehmer eine Spende von 30 Euro für den Vortrag. Einige sollen enttäuscht gewesen sein, da Haug nichts Neues berichtet habe. Gegenüber dem SWR bekannten sich Teilnehmer der Veranstaltung dennoch als Anhänger seiner Thesen: "Kauft dem Haug sein Buch, dann wisst Ihr doch Bescheid", sagte ein Mann.

Ein eher besonnen wirkender Rentner berichtet, nach dem Tod seiner Frau befasse er sich nun wieder intensiver mit Politik. Mit der aktuellen Regierung sei er unzufrieden. Den Thesen Haugs kann er einiges abgewinnen. Im Interview sagt er: "Das Deutsche Reich kam mir immer so komisch vor. Aber so wie er das jetzt dargestellt hat, halte ich das für machbar."

Faktencheck: Die (falschen) Behauptungen der "Reichsbürger These 1: Deutschland ist gar kein souveräner Staat, sondern von den Alliierten des 2. Weltkriegs besetztes Gebiet

Falsch: "Der am 15. März 1991 in Kraft getretene Zwei-plus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990 markiert den Schlusspunkt der schrittweisen Wiederherstellung der vollen Souveränität Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg." Der Vertrag erfüllt auch die Funktion eines Friedensvertrages. (Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages) These 2: Die Bundesregierung hat gar keine Verfassung

Falsch: Das Grundgesetz war zwar zunächst als Provisorium gedacht, trat aber als Verfassung in Kraft. Eine Verfassung beschreibt den Aufbau eines Staates, definiert sein Staatsgebiet, und legt fest, welche Rechte und Pflichten der Staat gegenüber seinen Bürgern hat - und umgekehrt. Das alles tut das deutsche Grundgesetz. Auch andere Staaten wie Dänemark und Irland benutzen den Begriff Grundgesetz anstelle des Wortes Verfassung. (Quelle: Faktenfuchs, BR) These 3: Deutsche Bürger sind weiterhin Reichsbürger, weil die Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik nicht geregelt ist

Falsch: Das Gesetz zur Staatsangehörigkeit geht tatsächlich auf ein Gesetz aus der Kaiserzeit zurück. Laut Bundesverfassungsgericht ist aber die damals (1913) festgelegte deutsche Staatsangehörigkeit identisch mit der Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik. Damit sind deutsche Bürger heute Bundesbürger und keine Bürger des untergegangenen Deutschen Reiches. (Quelle: Faktenfuchs, BR)

Mehrere Teilnehmer gaben sich gegenüber den Reportern als Anhänger von "Reichsbürger"-Theorien zu erkennen. Ein Mann behauptete im Gespräch, deutsche Steuereinnahmen oder Bußgelder würden in Wahrheit in den USA verwaltet. Ein anderer meinte, die Verfassung von 1871 solle wieder gelten: "Das System muss komplett weg. Ein neues System muss das ersetzen. Alte Verfassung. Das wollt ihr aber nicht hören. Ihr seid im Firmenrecht, versteht Ihr das nicht?"

Umfangreiche Polizeikontrollen

Die Polizei hatte im Vorfeld der Veranstaltung an der Zufahrt zu dem Gehöft, in einem Wohngebiet in Andernach, umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt, "zur Erkenntnisverdichtung", wie es heißt. Autos mussten anhalten, Personen mussten sich ausweisen.

Im Interview mit dem SWR sagte Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz: "Diese Personen sind dafür bekannt, dass sie den Staat und seine Organisation nicht anerkennen, nicht akzeptieren, Maßnahmen nicht dulden. Und sie haben es selbst in der Kontrolle gesehen: Maßnahmen sind nur schwer durchzuführen und so ist es dann teilweise auch hier."

Gehören Betreiber des Hofes selbst zur Szene?

Die Betreiber des Gehöfts in Andernach sind offenbar selbst der "Reichsbürger"-Szene zuzuordnen. Vor Ort gibt es mehrere Warnschilder, wonach auf dem Gelände "Preußisches Staats- und Landrecht" gelte. Besucher, die dagegen verstießen, müssten eine "freiwillige Spende […] von min. 5 Millionen Euro" leisten. Eine SWR-Anfrage ließen die Betreiber unbeantwortet.

Der Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz sieht in der Reichsbürger-Szene eine "nicht zu unterschätzende Gefahr”. Deren Anhänger versuchten, das Vertrauen in das staatliche System zu erschüttern. Zudem komme es teilweise zu Vernetzungen mit Rechtsextremisten. Laut aktuellem Verfassungsschutzbericht hat die Szene in Rheinland-Pfalz etwa 950 Anhänger, davon seien 140 gewaltbereit.

Laut dem Bericht kam es “in der Region Andernach” bereits im Oktober 2022 zu einem Treffen der Reichsbürger-Szene. Der Aktivist Matthes Haug soll kurz zuvor bereits im Westerwald aufgetreten sein.