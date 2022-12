Gerade an den Adventswochenenden fahren viele Menschen mit dem Auto nach Koblenz. Das heißt Stau und lange Schlangen vor Parkhäusern. Kostenlose Shuttlebusse sollen das verhindern.

Weniger Autos in der Koblenzer Innenstadt und dadurch weniger Stau und Stress - dafür sollen die kostenlosen Shuttlebusse der Koblenzer Verkehrsbetriebe (koveb) sorgen, die am dritten Adventssamstag eingesetzt werden.

Nach Angaben der Citymanagerin Miriam Schuff soll es zum einen ein Anreiz für die Leute sein, vor Ort in der Innenstadt einzukaufen. Und zum anderen wolle man darauf aufmerksam machen, dass es außer dem eigenen Auto noch andere bequeme Verkehrsmittel gibt.

Shuttlebusse fahren kostenlos alle 15 Minuten

Demnach fahren die Sonderbusse zum Weihnachtsshopping zwischen 10 und 22 Uhr alle 15 Minuten von insgesamt vier Park & Ride-Parkplätzen in die Innenstadt zum Löhr-Center und wieder zurück. Die Parkplätze liegen an der Kurt-Schumacher-Brücke in Metternich (P1), in Moselweiß (P2), an der Peter-Klöckner-Straße (P3) und der Ludwig-Erhard-Straße (P4).

Zweiter Versuch für Park & Ride in Koblenz im Advent

Die kostenlosen Shuttlebusse sind der zweite Versuch der Stadt, den Verkehr an den Adventswochenden zu entzerren. Schon 2014 konnten Besucherinnen und Besucher an jedem Advents-Samstag kostenlos von den Park & Ride-Parkplätzen mit dem Bus in die Stadt fahren.

Dieses Angebot sei allerdings nicht wirtschaftlich gewesen, so Citymanagerin Schuff. Zu wenige Leute hätten das Angebot genutzt. Sollte es an diesem Samstag anders laufen, so Schuff im Gespräch mit dem SWR, "möchten wir dieses Modell gerne öfter nutzen".

Reguläres Park & Ride mit den Linienbussen

In Koblenz gibt es zudem auch ein reguläres Park & Ride-Angebot der Koblenzer Verkehrsbetriebe. Busse fahren von der Karthause, der Universität in Metternich, unter der Kurt-Schumacher-Brücke in Moselweiß oder an der CGM-Arena auf dem Oberwerth. Wer von dort aus in die Stadt fahren möchte, muss den normalen Fahrpreis zahlen.

Verkehrsexperte: Genug Plätze in Koblenzer Parkhäusern

Wer trotzdem mit dem eigenen Auto in die Stadt fahren will, sollte trotz Weihnachtsmarkt in Koblenz einen Parkplatz finden. Sagt zumindest Verkehrsexperte Wolfgang Gaida vom ADAC Mittelrhein. Etwa 5.500 Autos könnten in den Koblenzer Parkhäusern stehen. Das seien zumindest in der Theorie genug Parkmöglichkeiten, um die Anwohner nicht zu belasten. Trotzdem rät der Verkehrsexperte, Park & Ride-Angebote zu nutzen, um den Verkehr in der Innenstadt zu entspannen.