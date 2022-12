Wer in Kaiserslautern wegen seiner Weihnachtseinkäufe schon tief in die Taschen gegriffen hat, muss das zumindest nicht beim Busfahren machen. An den kommenden beiden Samstagen ist das nämlich kostenlos.

Sendung am Mo. , 5.12.2022 12:00 Uhr, Am Mittag, SWR4 Rheinland-Pfalz