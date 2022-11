Baustelle auf der Rheinbrücke bei Neuwied sorgt für lange Staus

per Mail teilen

Rund um Koblenz brauchen Auto- und Lkw-Fahrer derzeit starke Nerven. Vor allem im Berufsverkehr kommt es zu langen Staus. Dabei spielt eine Baustelle auf der Raiffeisenbrücke die Hauptrolle.

Seit Ende Oktober ist die Verkehrsführung auf der Rheinbrücke geändert, größtenteils steht nur noch eine von drei Fahrspuren zu Verfügung. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz mitteilt, ist das für die aktuellen Bauarbeiten an der Raiffeisenbrücke unumgänglich. Demnach werden sich die Arbeiten vermutlich noch bis Mitte Dezember hinziehen.

Hohes Verkehrsaufkommen auf der Rheinbrücke

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf diesem Streckenabschnitt war der LBM nach eigenen Angaben davon ausgegangen, dass es zu Spitzenzeiten zu Rückstau rund um die Brücke kommen wird. Daher seien ortskundige Verkehrsteilnehmer gebeten worden, diese Zeiten zu meiden und Alternativrouten zu nutzen. Doch auch auf diesen Strecken - wie zum Beispiel der B42 staut es sich.

"Jede Brücke ist ein Nadelöhr - deshalb bedeuten Bauarbeiten auf Brücken immer Probleme."

Das Polizeipräsidium Koblenz spricht von einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der B9 und in Höhe der Abfahrt auf die A48. Der zähfließende Verkehr reiche überwiegend von der Europabrücke bis nach Andernach. Zu mehr Unfällen sei es auf den betroffenen Streckenabschnitten jedoch nicht gekommen.

Viele Brückenbaustellen in der Region Koblenz

Herbert Fuss vom ADAC Mittelrhein erklärt: "Jede Brücke ist ein Nadelöhr - deshalb bedeuten Bauarbeiten auf Brücken immer Probleme", erklärt der Verkehrsexperte im Gespräch mit dem SWR. Seiner Meinung nach wurden die Brücken in der Region jahrelang vernachlässigt. Jetzt habe sich einiges angesammelt, das abgearbeitet werden müsse. Als Beispiele nennt er die Pfaffendorfer Brücke, oder auch die B42-Brücke in Lahnstein.

Die Industrie- und Handelskammer Koblenz zeigt sich angesichts der vielen Brückenbaustellen in der Region Koblenz besorgt. "Ohne eine funktionierende Infrastruktur kommt es zu Staus, was bei Unternehmen zu Verzögerungen und Mehrkosten im betrieblichen Ablauf führt und damit einem erheblichen Standortnachteil darstellt", heißt es in einem Statement zur aktuellen Verkehrssituation.

Eine lokale Spedition berichtet beispielsweise von Fahrtzeiten bis zu 1,5 Stunden für eine Strecke, die normalerweise in 20 bis 30 Minuten bewältigt werden kann. Dies verursache einerseits einen erhöhten Personalaufwand, da Mitarbeiter früher zur Arbeit kommen müssten, andererseits bestehe das Risiko verspäteter Lieferungen.

Schlechter Zeitpunkt für Bauarbeiten auf der Raiffeisenbrücke?

Kritik gibt es etwa am Zeitpunkt der Bauarbeiten auf der Rheinbrücke. Wie Herbert Fuss berichtet, ist momentan wieder mehr los auf den Straßen als zuletzt. Die Ferien seien vorbei und die kalte Witterung sowie mögliche Sorgen vor einer Corona-Infektion sorgten dafür, dass viele Menschen das Auto statt dem Fahrrad oder dem ÖPNV nutzen würden.

An der Raiffeisenbrücke in Neuwied müssen die Brückenlager ausgetauscht werden. Pressestelle LBM

Der LBM erklärt auf SWR-Anfrage, dass ursprünglich vorgesehen war, die Herbstferien für die Bauarbeiten zu nutzen. Allerdings habe sich die Herstellung der individuell zu fertigenden Baubehelfskonstruktion verzögert, sodass erst später als geplant mit den Arbeiten begonnen werden konnte. Allerdings hätten die Ferien bei Weitem nicht ausgereicht, um die Arbeiten abzuschließen.