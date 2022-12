Bus und Bahn rund um Mainz an Adventssamstagen kostenlos

Kostenlos mit Bus und Bahn zum Weihnachtsmarkt oder zum Adventsshopping: An allen Samstagen bis Weihnachten ist der ÖPNV in Mainz umsonst. Die Aktion gilt auch in Wiesbaden sowie in Ingelheim und Alzey.

Nach Angaben der Mainzer Mobilität findet die Aktion an allen Samstagen bis Weihnachten, also am 10., 17. und 24. Dezember statt. Sie gelte ausschließlich für Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr (Busse, Straßenbahnen, S-Bahnen und Regionalzüge) innerhalb der Städte Mainz und Wiesbaden sowie den dazugehörigen Stadtteilen. Auch der Rhein Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) bietet kostenlose ÖPNV-Fahrten in Alzey und Ingelheim an diesen Tagen an. Das Angebot soll einer Mitteilung zufolge an den belebten Adventssamstagen einen stressfreien Innenstadtbesuch ermöglichen, bei dem die anstrengende Suche nach einem Parkplatz entfällt. Auch der MainzRIDER macht eine Adventsaktion Auch beim MainzRIDER gibt es ein besonderes Angebot zur Adventszeit: Im Zeitraum von Montag, 12. Dezember, bis Montag, 19. Dezember, erhält man eine Fahrt geschenkt. Beim MainzRIDER handelt es sich um ein Ridesharing-Angebot, das per App gerufen werden kann. Es funktioniert ohne feste Abfahrtszeiten und Strecken und ergänzt das Fahrplanangebot der Mainzer Mobilität.