Beim Erlebnistag das Kloster Maria Laach entdecken

Die Benediktiner-Abtei öffnet heute ihre Türen: Es gibt Führungen, Kunst und Konzerte für Erwachsene und Kinder. Auch die berühmte Bibliothek kann man sich ansehen.

Es ist eines der Highlights bei einem Besuch des Kloster Maria Laach: die sogenannte "Jesuitenbibliothek" aus dem 19. Jahrhundert. Beim Erlebnistag im Kloster können sich Interessierte am Dienstag bei einer Führung den historischen Bibliotheksraum mit der gusseisernen Wendeltreppe und den tausenden Büchern anschauen, die dort in den Regalen stehen.

Tiere und Natur entdecken bei Wanderung um den Laacher See

Der Maria-Laach-Tag ist Teil die Veranstaltungswoche "Nacht der Vulkane" in der Region rund um den Laacher See, die noch bis zum 27. Juli geht. Beim Erlebnistag im Kloster können Besucherinnen und Besucher auch eine kulinarische Wanderung um den Laacher See machen. Ein Führer informiert dabei über die heimische Pflanzen- und Tierwelt. Anschließend gibt es ein Mittagessen in der Klostergaststätte. Eine Anmeldung bei der Tourist-Info ist erforderlich.

Beim Maria-Laach-Tag können Besucherinnen und Besucher im Kloster Maria Laach an Workshops teilnehmen, um den Laacher See wandern oder auch Orgelkonzerte besuchen. SWR

Konzerte und Kunst im Kloster Maria Laach erleben

Wer Lust auf Musik hat, kann um 12 Uhr und um 16 Uhr in die Abteikirche kommen. Dort gibt es Orgelmusik zu den Themen Natur und Elemente und auch eine musikalische Improvisation über einen Vulkanausbruch.

Auch am Abend wird es musikalisch: Ab 17.30 Uhr gibt es einen Rundgang durch das Kloster, den der gemischte Kammerchor der Benedikterabtei, Cappella Lacensis, begleitet und passende Chorstücke präsentiert. Für den musikalischen Abendspaziergang mit Essen in der Klostergaststätte müssen vorab Tickets gekauft werden.

Cappella Lacensis in der Abtei Maria Laach Piel

Auch für die Kleinen gibt es Angebote beim Maria-Laach-Tag

Beim Maria-Laach-Tag gibt es auch einige Angebote speziell für Kinder. Die Kleinen können in der Tourist-Info beispielsweise an einem Mosaik-Workshop mit einer Kunstpädagogin teilnehmen. Dort werden Motive mit Bruchsteinen und Mörtel gebastelt.

Außerdem können Kinder in der Buch- und Kunsthandlung Steine bemalen oder Lava-Armbänder basteln. Jeweils um 13 Uhr und um 16 Uhr werden zudem Klostführungen angeboten, die extra für Kinder sind.