Die Klosterkirche Maria Laach gilt als eines der schönsten Baudenkmäler Deutschlands. Die frisch sanierten Orgeln werden am Wochenende eingeweiht. Bei Führungen kann man sie sich ansehen.

In etwa acht Metern Höhe hängt eine der beiden Orgeln in einem Seitenschiff der romanischen Basilika Maria Laach. Wie ein Schwalbennest, nahe der Kirchendecke. Im Januar 2023 hatte eine Firma aus Baden-Württemberg damit begonnen, das Instrument einzurüsten und die Pfeifen aus der sogenannten Schwalbennestorgel zu nehmen. Sie wurden gereinigt und neu gestimmt.

Mehr zur Orgelweihe in der Benediktinerabtei Maria Laach am 5. Januar 2024 Neben dem Evensong zur Orgelweihe am 5. Januar 2024 um 17:30 Uhr und dem Pontifikalamt am Samstag, den 6. Januar um 10 Uhr, finden während der Orgelfestwoche zahlreiche weitere Veranstaltungen statt: Dazu gehören verschiedene Konzerte und mehrere öffentliche Orgelführungen mit dem Abteiorganisten Gereon Krahforst für Kinder und Erwachsene. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Abtei unter www.maria-laach.de erhältlich.

Moderne Technik für die beiden Orgeln in Maria Laach

Außerdem haben die Orgelbauer eine Mechanik in das Instrument eingesetzt, die es möglich macht, dass die Orgel nun auch von einem Spieltisch aus gespielt werden kann, der in der Kirche steht - der Organist muss also nicht mehr direkt hinter seinem Instrument sitzen.

Diese neue Technik ermöglicht es deshalb den Organisten verschiedene Programme einzuspeichern und so flexibler und moderner zu spielen. Die 25-jährige Orgel wurde dafür auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Auch die über 100 Jahre alte Hauptorgel auf der Empore wurde im vergangenen Jahr aufwändig ausgebaut, gereinigt und im Dezember an einen neuen Spieltisch angeschlossen. Gerade die Orgel-Konzerte in der Basilika ziehen immer wieder viele Musikliebhaber an.

Einweihungsfeier und Orgelwoche ab dem 5. Januar

Nun sollen die neu renovierten Orgeln mit einem Festwochende mit Pontifikalamt eingeweiht werden. Unter anderem wird auch der Trierer Bischof Stephan Ackermann dazu erwartet. Außerdem gibt es eine Orgelfestwoche mit mehreren Konzerten in der Basilika. Außerdem finden ab Montag auch mehrere öffentliche Orgel-Führungen für Kinder und Erwachsene statt.

Für die Sanierung und Modernisierung wurden die Pfeifen der Schwalbennestorgel ausgebaut und gereinigt. Außerdem haben die beiden Orgeln in Maria Laach neue Spieltische bekommen. SWR

Abteikirche Maria Laach wurde im Mittelalter gebaut

Die Abtei am Laacher See gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Rheinland-Pfalz und zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Vulkanparks. Nach Angaben der Eifel Tourismus GmbH zieht sie mit ihrer Gärtnerei, den Werkstätten, der Buchhandlung und einem Laden für traditionelles Kunsthandwerk jedes Jahr rund eine Million Menschen an. Auch die Orgelkonzerte in der Abteikirche sind beliebt.

Die Abteikirche Maria Laach gilt als eines der am besten erhaltenen romanischen Bauwerke Deutschlands und ist das wohl berühmteste Bauwerk in der Eifel. Im Jahre 1156 wurde sie geweiht, gut 60 Jahre früher hatte Pfalzgraf Heinrich sie gegründet.

Jahrhundertelang war sie ein armes Eifelkloster, während der Säkularisation wurden die Mönche vertrieben, das Kloster verkauft. Erst Ende des 19. Jahrhunderts besiedelten wieder Benediktiner die Abtei. Der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer fand hier 1933 Zuflucht vor den Nationalsozialisten. Heute leben rund 30 Mönche in Maria Laach.