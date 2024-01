per Mail teilen

An Mosel, Lahn und Saar gehen die Wasserstände langsam zurück. Am Rhein aber bleibt die Hochwasserlage angespannt. Wegen der Wassermassen dürfen zum Beispiel auf dem Rhein bei Koblenz derzeit keine Schiffe fahren. Einige Straßen sind überflutet. Am Pegel Koblenz fällt der Wasserstand inzwischen aber auch wieder.