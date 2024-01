Bauernpräsident Hartelt verteidigt die Proteste

per Mail teilen

Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, verteidigt im Gespräche mit SWR Aktuell die Proteste der Landwirte. Zwar seien die Einkommen der Bauern bundesweit 2023 im Schnitt gestiegen, aber gerade Betriebe in Rheinland-Pfalz mit Sonderkulturen wie dem Weinbau, hätten daran keinen Anteil gehabt. Angesprochen auf die teils gewalttätigten Proteste, etwa gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), distanzierte sich Hartelt ausdrücklich. "Das ist nicht der Stil der deutschen Bauern, sich so zu verhalten", so Hartelt.