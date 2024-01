In Rheinland-Pfalz hält nach und nach wieder der Winter Einzug. Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen noch zwischen 3 und 6 Grad, es bleibt bewölkt, ganz im Norden und im Süden des Landes kann es regnen. Am Sonntag wird es langsam kälter, in den Bergen kann es etwas schneien. Am Montag gibt es Dauerfrost, aber auch Sonnenschein.