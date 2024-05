per Mail teilen

Für Fußball-Fan Tim Wansdorf aus Tawern ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der leidenschaftliche BVB-Fan traf seinen Lieblingsspieler im legendären Dortmunder Stadion.

Tim ist noch immer aufgeregt, wenn er über den Tag spricht, an dem er Marco Reus getroffen hat. Es ist der 9. Februar dieses Jahres. Tims Lieblingsverein Borussia Dortmund hatte gerade 3:0 gegen den Sportclub Freiburg gewonnen. "Nach dem Spiel hat er sich fertiggemacht und dann ist er zu mir gekommen", sagt Tim. "Er hat mir sein Trikot gegeben. Es war komplett nass." Es ist eine Erinnerung, die Tim so schnell nicht vergessen wird. Der Neunjährige ist BVB-Fan, seit er denken kann.

Tim sieht das erste Mal die Dortmunder Südkurve

Mehrere BVB-Plaketten zieren den Rollstuhl, auf den Tim seit einem Autounfall vor fünf Jahren angewiesen ist. Und auch der Spezial-Aufzug im Haus seiner Eltern in Tawern, der den gelähmten Tim in den zweiten Stock bringt, ist in Schwarz-Gelb gehalten. Ein Bild der legendären Dortmunder Südtribüne ist dort abgedruckt.

Die Fankurve des BVB konnte Tim in diesem Jahr das erste Mal live erleben. Bis dahin musste Vater Patrick Wansdorf viel Zeit investieren. Immer wieder versuchte er Kontakt zum Verein herzustellen, schrieb vergeblich E-Mails.

Über eine Hilfsorganisation klappte es schließlich doch mit dem Stadionbesuch. Und einem persönlichen Treffen mit Marco Reus. "Tim hat dann schon die Tage gezählt, war die ganze Woche vor dem Spiel voller Vorfreude", erzählt Vater Patrick. Letztendlich war der Stadionbesuch für Tim ein unvergessliches Erlebnis. "Vor allem auch mal zu hören, wie laut es da ist", staunt er.

In der VIP-Loge trafen Tim und sein Bruder auch den ehemaligen Dortmunder Torhüter Roman Weidenfeller. Privat

Trikot von Reus hängt in Tims Zimmer

Und auch sein Vater ist begeistert: "Alleine sein Gesicht zu sehen und die Augen, wie sie gestrahlt haben, das war viel mehr wert als alles andere. Er kam aus dem Staunen nicht mehr heraus", erzählt Patrick Wansdorf.

Normalerweise hängt das Trikot von Marco Reus in Tims Kinderzimmer. Der Neunjährige traf seinen Lieblingsfußballer in diesem Jahr im Stadion. SWR

Von diesem Erlebnis hat Tim ein besonderes Souvenir mitgebracht. Das Trikot von seinem Lieblingsspieler Marco Reus, eigens unterschrieben. Es hängt über dem Bett des Neunjährigen. "Das ist schon cool, ich muss immer an das Spiel denken, wenn ich das angucke", erzählt er stolz.

Beim letzten Spiel von Reus dabei

Gemeinsam wird die Familie auch das letzte Bundesliga-Spiel in dieser Saison von Borussia Dortmund gegen Darmstadt anschauen. Es wird auch der letzte Auftritt von Marco Reus vor eigenem Publikum sein. Und für Tim sicher ein großer Moment, sein großes Idol noch einmal live im BVB-Trikot spielen zu sehen. Er wird den Verein nach der Saison verlassen.

Eine unverhoffte Zugabe gibt es dann noch einige Tage später am Fernseher. Dann wenn Marco Reus seine Karriere beim BVB endgültig im Champions-League Finale in London gegen Real Madrid beenden wird.

Und vielleicht besitzt der kleine Tim danach das Trikot eines zweifachen Champions-League Finalisten.