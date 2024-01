Was ist mit dem Geld aus dem Hilfsfond nach der Flut bislang passiert?

Zweieinhalb Jahre nach der Flut ist im Ahrtal immer noch nicht alles repariert oder wieder aufgebaut. Und es ist immer noch sehr viel Geld im Topf der Bundesregierung. 30 Milliarden Euro ist der schwer, die Hälfte davon soll nach Rheinland-Pfalz fließen. Doch ausbezahlt ist bislang nur ein Bruchteil. SWR-Reporter Marius Reichert hat in Bad Münstereifel und in Altenahr nachgeforscht, wofür das Geld bislang ausgegeben wurde, was mit dem Rest passiert und warum alles so lange dauert.