per Mail teilen

Der Asylbewerber Samuel Yeboah starb 1991 beim Brand eines Asylbewerberheimes in Saarlouis. Im Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz will der Beschuldigte nun doch aussagen.

Im Prozess um den tödlichen Brandanschlag auf das Asylbewerberheim 1991 in Saarlouis hat die Verteidigung für den Prozesstag am Dienstag ein Geständnis angekündigt. Es sei eine "geständige Einlassung" geplant, sagte der Verteidiger des 51-jährigen Angeklagten am Montag. Bisher hatte der mutmaßliche Täter die Vorwürfe stets bestritten.

Was genau Peter S. erklären wird, ist aktuell noch offen. Sollte er weitere Tatbeteiligte nennen, müsste das Verfahren eventuell komplett neu aufgerollt werden.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, das Feuer 1991 in dem Asylbewerberheim in Saarlouis aus rechtsextremistischer und rassistischer Gesinnung gelegt zu haben. Im Treppenhaus soll der damals 20-Jährige Benzin verschüttet und angezündet haben.

Feuer in Asylbewerberheim in Saarlouis: Samuel Yeboah starb im Dachgeschoss

Bei dem Anschlag vor mehr als 30 Jahren war der Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana gestorben. Zwei andere Hausbewohner sprangen aus einem Fenster und erlitten Knochenbrüche. 18 weitere Bewohner konnten unverletzt fliehen. Dem Angeklagten wird deshalb Mord, versuchter Mord in 20 Fällen sowie Brandstiftung mit Todesfolge und versuchter Todesfolge vorgeworfen.

Die ersten Ermittlungen wurden vor rund 30 Jahren eingestellt. Der Fall galt als einer der bekanntesten ungelösten extremistischen Mordfälle Deutschlands. Erst vor mehr als zwei Jahren wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Grund dafür war die späte Aussage einer Hauptbelastungszeugin. Der Angeklagte soll ihr demnach bei einem Grillfest von der Tat erzählt haben. So kam es zu dem Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz.

OLG-Richter machten Verständigungsvorschlag, um Prozess abzukürzen

Das Gericht hatte dem Angeklagten Ende März einen sogenannten Deal angeboten, über dessen Annahme die Prozessbeteiligten entscheiden sollten. Im Kern ging es um eine Absprache für einen Strafrahmen - im Gegenzug für ein "qualifiziertes" Geständnis des 51-Jährigen.

Zu einer Einigung für einen solchen Deal, der den Prozess verkürzen soll, kam es zunächst aber nicht. Die Bundesanwaltschaft hatte nach dem Rechtsgespräch einen höheren als den zunächst festgelegten Strafrahmen gefordert. Danach war zunächst unklar, ob der Angeklagte dem Deal zustimmen wird.