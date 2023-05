per Mail teilen

Die Veranstalter der Nibelungen-Festspiele in Worms haben am Dienstag das neue Ensemble vorgestellt. Die diesjährigen Festspiele finden vom 7. bis 23. Juli vor dem Wormser Dom statt. Regisseurin Pinar Karabulut sagte im Interview, dass für sie alle Schauspieler:innen, die auf der Bühne zu sehen sein werden, Stars sind, die noch am Anfang ihrer internationalen Karriere stünden.