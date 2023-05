55.000 Türkinnen und Türken in ganz Rheinland-Pfalz waren zur Wahl des neuen türkischen Präsidenten aufgerufen. In Mainz konnten sie noch bis Dienstagabend ihre Stimme abgeben. Vor dem Generalkonsulat in der Mainzer Oberstadt bildeten sich seit Tagen teils lange Schlangen. Seit dem 27. April konnten Menschen mit türkischem Pass dort ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei abgeben.