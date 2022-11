Demo mit 1.000 Metallern in Koblenz angekündigt

per Mail teilen

Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sind festgefahren. Zum ersten Mal gehen die Beschäftigten rund um Koblenz am Donnerstag um 12 Uhr auf die Straße.

Schon in den letzten Wochen hatte es immer wieder Arbeitsniederlegungen gegeben, diese fanden aber immer direkt bei den Betrieben statt. Nun hat die Gewerkschaft IG Metall zu einer Demonstration in der Koblenzer Innenstadt aufgerufen. Nach dem Treffpunkt um 12 Uhr am Bahnhof geht es zur Herz-Jesu-Kirche, wo die Abschlusskundgebung stattfinden soll. Die Gewerkschaft rechnet mit rund 1.000 Teilnehmern.

Viele Unternehmen beteiligen sich

Ali Yener von der IG Metall Rheinland-Hessen geht davon aus, dass die Zahl der Streikenden noch deutlich höher ist, weil nicht alle nach Koblenz zur Demonstration kommen werden. Er rechnet mit Teilnehmern von vielen Firmen in der Region, wie zum Beispiel Novalis und Stabilus aus Koblenz, ZF aus Bad Neuenahr-Ahrweiler oder Schottel aus Spay. Sie werden mit Shuttlebussen bei den Betrieben abgeholt und anschließend zum Koblenzer Hauptbahnhof gebracht.

Demonstration erst zweite von drei Eskalationsstufen

Die Warnstreiks folgen einem festen Plan, erklärt Ali Yener im SWR. Die erste Stufe seien die Kundgebungen direkt bei den Firmen in den letzten Wochen gewesen. Die zweite Stufe sei die Demonstration in Koblenz, um die Forderungen in die Öffentlichkeit zu tragen.

"Wir können von heute auf morgen mindestens fünf Betriebe für 24 Stunden lahmlegen."

Die nächste Stufe wären 24-Stunden-Streiks, welche die Produktion einer Firma zum Erliegen bringen könnten. "Wir können von heute auf morgen mindestens fünf Betriebe für 24 Stunden lahmlegen,“ so Yener weiter. "Wir sind entschlossen, unsere Forderungen durchzusetzen."

Acht Prozent statt Einmalzahlung

Aktuell laufen die Tarifverhandlungen in Baden-Württemberg. Am Donnerstag findet dort das nächste Treffen statt. Ein Abschluss könnte Signalwirkung auch für die Verbände in Rheinland-Pfalz haben. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn, um die hohen Belastungen durch die Inflation abzufedern. Die Arbeitgeberverbände haben bislang lediglich eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten.