Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in RLP im Warnstreik

Die IG Metall hat die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie heute zu mehreren Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft will damit Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen machen.

Am Mittag setzen sich Verhandlungsführer der Metall-Arbeitgeber und der Gewerkschaft IG Metall in Saarbrücken zum vierten Mal an den Verhandlungstisch. Drei Verhandlungsrunden für die sogenannte Mittelgruppe, zu der Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hessen gehören, sind gescheitert. "Gießen Sie kein zusätzliches Öl ins Feuer, nehmen Sie endlich die wirtschaftliche Situation der Beschäftigten und ihrer Familien ernst", appelliert Jörg Köhlinger, Leiter der IG Metall Mitte an die Arbeitgeber.

Die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie wollen heute mit mehreren Aktionen und Warnstreiks ihre Forderungen für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen unterstreichen.

In Saarbrücken werden 5.000 Metaller erwartet

Geplant ist unter anderem eine große Demonstration durch die Saarbrücker Innenstadt zu der 4.000 bis 5.000 Teilnehmer erwartet werden. Auch Delegationen von rheinland-pfälzischen Unternehmen wollen nach Saarbrücken kommen. Die Unzufriedenheit über die bisherigen Tarifverhandlungen sei sehr groß, teilte die IG Metall mit.

In Rheinland-Pfalz gehen Beschäftigte in den Betrieben in Warnstreiks - etwa beim Autozulieferer Federal Mogul in Herdorf, bei Bomag in Boppard sowie bei Volvo in Konz. Hier ist ab 8:45 Uhr eine Kundgebung vor dem Werkstor geplant.

Bei Daimler Truck in Wörth, MEN in Nassau sowie Tadano Demag in Zweibrücken sind Frühschluss-Aktionen geplant, die Arbeit wird also früher beendet. Bei Schottel in Spay soll es eine Kundgebung geben. Auch in der Pfalz legen in mehreren Betrieben die Beschäftigten ihre Arbeit nieder.

IG-Metall nennt Arbeitgeber-Angebot "mickrig"

Acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten fordert die IG Metall und verweist auf die gestiegenen Preise in mittlerweile fast allen Lebensbereichen. Die Arbeitgeber wiederum rechtfertigen ihr niedrigeres Angebot mit der extrem unsicheren wirtschaftlichen Lage.

Sie hatten zuletzt eine Einmalzahlung von 3.000 Euro sowie eine Erhöhung der Lohntabellen bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Die IG Metall sagt dazu: "Zu mickrig!" Das Angebot müsse deutlich verbessert werden, sonst seien 24-Stunden Warnstreiks nicht ausgeschlossen.