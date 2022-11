Im Westen der Pfalz gibt es wieder Warnstreiks für mehr Lohn

per Mail teilen

Ab Montag gehen sie wieder auf die Straße: Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie fordern acht Prozent mehr Lohn. Die Streikwoche beginnt bei zwei Firmen in Kaiserslautern.

Nachdem die vierte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und der Gewerkschaft IG Metall vergangenen Donnerstag gescheitert war, gibt es erneut Warnstreiks. Den Anfang in der Westpfalz machen die Beschäftigten bei den Unternehmen Gebrüder Pfeiffer und General Dynamics in Kaiserslautern.

Kaiserslautern: Warnstreik mit Demozug und Kundgebung

Nach Angaben der Gewerkschaft wollen die Beschäftigten der beiden Betriebe am Montagvormittag von den Werkstoren in einem Demonstrationszug in die Innenstadt zum Adolph-Kolping-Platz ziehen. Dort soll es eine Kundgebung geben.

Warnstreiks auch bei Opel, John Deere und Tadano

Am Donnerstag sind dann die Opel-Mitarbeiter in Kaiserslautern zum Streik aufgerufen. Auch in Zweibrücken wird es diese Woche weitere Warnstreiks geben. Nach IG-Metall-Angaben wird dort bei den Unternehmen John Deere, Tadano und Kubota die Arbeit niedergelegt.

Vier Verhandlungsrunden ohne Erfolg

Arbeitgeber und Beschäftigte hatten sich bisher nicht auf eine Lohnerhöhung einigen können. Bereits vier Verhandlungsrunden der so genannten Mittelgruppe, zu der auch Rheinland-Pfalz gehört, blieben ohne Ergebnis.

IG Metall will acht Prozent mehr Lohn

Acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten fordert die IG Metall und verweist auf die gestiegenen Preise in mittlerweile fast allen Lebensbereichen.

Arbeitgeber: Einmalzahlung wegen wirtschaftlicher Lage

Die Arbeitgeber wiederum rechtfertigen ihr Angebot mit der extrem unsicheren wirtschaftlichen Lage. Sie hatten zuletzt eine Einmalzahlung von 3.000 Euro sowie eine Erhöhung der Lohntabellen bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten.