Wegen der anhaltenden Trockenheit stehen viele Veranstalter von Festen und Feiern jetzt vor der Frage, ob sie auf das geplante Feuerwerk verzichten sollen. Es gibt erste Absagen.

Das große Abschlussfeuerwerk - bei vielen Festen gehört das traditionell dazu. Doch angesichts der hohen Waldbrandgefahr im Norden des Landes machen sich viele Veranstalter Gedanken, ob sie das Risiko eingehen wollen. Am letzten Juliwochenende ist schon das Höhenfeuerwerk bei der "Nacht der Vulkane" in Mendig abgesagt worden, jetzt muss unter anderem auch die traditionelle Kirmes in Asbach am Wochenende ohne Feuerwerk auskommen.

"Wir können es bei den Temperaturen nicht riskieren, ein Feuerwerk abzubrennen."

Westerwaldort Asbach will abgesagtes Feuerwerk möglicherweise nachholen

Wie der Asbacher Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl (CDU) im Gespräch mit dem SWR mitteilte, sei die Lage angespannter als 2018, wo es schon einmal sehr trocken war. "Wir können es bei den Temperaturen nicht riskieren, ein Feuerwerk abzubrennen", so Dahl. Selbst wenn es vorher nochmal regnen würde, gehe die Feuerwehr nicht von einer Besserung der Lage aus. Erst vor Kurzem habe es einen Flächenbrand auf einem Stoppelfeld in Asbach-Schöneberg gegeben.

Dahl bedauert die Absage des Feuerwerks bei der Kirmes, die am Wochenende beginnt. "Mir tut es schon etwas leid. Es gibt viele Menschen, die da Spaß dran haben." Das Feuerwerk sei immer ein Anziehungspunkt und ein besonderes Gemeinschaftserlebnis. Dahl hofft, dass sie das Feuerwerk beim Strandbad-Fest im September nachholen können.

Feuerwerke beispielsweise in Andernach und Koblenz werden abgefeuert

Andere Veranstalter halten dagegen an den Plänen für ihr Großfeuerwerk fest. In Andernach wird es beispielsweise beim Fest der 1.000 Lichter am Samstagabend ein Höhenfeuerwerk geben. Thomas Petzenhauser, Vorstandsmitglied des Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsvereins, erklärte gegenüber dem SWR, dass man die Brandgefahr ernst nehme und entsprechend vorbereitet sei. Das Feuerwerk wird demnach unter anderem Richtung Wasser abgeschossen.

Ähnliche Aussagen gibt es zur Großveranstaltung Rhein in Flammen, die am 13. August stattfindet. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH geht nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass die geplanten Feuerwerke entlang des Rheins durchgeführt werden. In einigen Orten würden sie allerdings vorsorglich ans Rheinufer verlegt, etwa in Spay und Stolzenfels.

Auch in Lahnstein und an der Koblenzer Brauerei starten die Raketen am Ufer. In Koblenz wird die Feuerwehr nach Angaben der Stadt vorsorglich die Abschussplätze des Feuerwerks und umliegende Flächen bewässern. Die Feuerwehr schätzt das Risiko in diesem Jahr ähnlich ein wie in den Vorjahren.

Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz sieht Feuerwerke skeptisch

Die Brandgefahr durch herabfallende Feuerwerksreste wird vom Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz als sehr hoch eingeschätzt. Ein Sprecher erklärte im Gespräch mit dem SWR, dass die Reste sehr heiß seien und sich oft über einen großen Bereich verteilen würden. Daher sei eine gute Abstimmung zwischen den Feuerwerkern, Veranstaltern, Behörden und der Feuerwehr nötig.

Dass es aber selbst bei genehmigten Feuerwerken zu Problemen kommen kann, zeigt der Großbrand bei einem Reifenhersteller Gammertigen (Baden-Würtemberg) Ende Juli. Der Schaden wird auf 25 Millionen Euro geschätzt. Mittlerweile gibt es eine Strafanzeige gegen den Bürgermeister und den Firmenchef.

Angesichts der bestehenden Brandgefahr appelliert der Feuerwehrverband Rheinland-Pfalz, insbesondere auch auch an Privatpersonen, bei Feiern nicht einfach zurückbehaltenes Silvesterfeuerwerk abzubrennen. Feuerwerke müssten unbedingt angemeldet werden. Ansonsten können hohe Strafen fällig werden.

Auch Feuerwerksunternehmen Weco fordert Vorsicht

Auch die Firma Weco aus Eitorf, kurz hinter der rheinland-pfälzischen Grenze, spricht sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk aus. Durch die Trockenheit herrsche eine schwierige Grundsituation und das jeweilige Risiko müsse immer vor Ort abgeschätzt werden. Meistens sei es momentan nur da möglich, wo viel Wasser in der Nähe ist.

Größere Einbußen durch Absagen von Feuerwerken habe die Firma nicht - weitaus wichtiger sei das Geschäft zu Silvester. Hier hofft die Firma, dass in diesem Jahr wieder Raketen und Böller an Privatpersonen verkauft werden können.