Nach Brand in Gammertingen: Anzeige gegen Bürgermeister und Firmenchef

Wegen des Großbrandes bei einem Reifengroßhändler in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) sind zwei Strafanzeigen eingegangen. Der Schaden wird auf 25 Millionen Euro geschätzt.

Bürgermeister Holger Jerg bestätigte, dass er in Zusammenhang mit der Genehmigung des Feuerwerks auf dem Firmengelände angezeigt wurde. Gegenüber dem SWR sagte Jerg, dass das Feuerwerk gar nicht genehmigungspflichtig war, die Stadt aber dennoch Auflagen gemacht hätte. Der Stuttgarter Staatsanwaltschaft liegt nach deren Angaben auch eine Strafanzeige gegen den Firmeninhaber vor.

Schadenshöhe auf 25 Millionen Euro geschätzt

Der Brand, der laut Göggel einen Schaden von 25 Millionen Euro verursachte, war ausgebrochen, als auf dem Firmengelände eine Hochzeit gefeiert wurde. Dabei gab es auch ein Feuerwerk. Erste Erkenntnisse über die Brandursache könnte es laut Polizei diese Woche geben.

Ergebnisse Umweltschäden stehen noch aus

Die Stadtverwaltung hat wegen Rußablagerungen im Umland zur Vorsicht geraten, vor allem bei Obst und Gemüse aus den Gärten. Am Dienstag wird mit Ergebnissen der Schadstoffuntersuchungen gerechnet.

Bei dem Großbrand auf dem Gelände des Reifengroßhändlers in Gammertingen am 23. Juli wurden fünf Menschen leicht verletzt. Vier von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Eine weitere Person hatte bei einem Sturz eine Platzwunde erlitten. Laut Polizei waren in der Nacht 380 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst mit 40 Personen, fünf Notfallseelsorger und zwei Streifen der Polizei im Einsatz. Das Feuer war offenbar kurz nach 23 Uhr in einer Lager- und Werkzeughalle ausgebrochen. Dann griffen die Flammen auf ein benachbartes Bürogebäude und Metallkörbe über, in denen neue Autoreifen gelagert wurden. Ganz gelöscht war das Feuer erst vier Tage später.