Wegen Trockenheit kein Feuerwerk bei Hafenfest Ingelheim

Seit Wochen ist es trocken und heiß in der Region. Jetzt werden teilweise Feuerwerke in der Region wegen Trockenheit und Brandgefahr abgesagt.

Viele Kommunen haben bereits offenes Feuer in Park-und Grünanlagen sowie auf Grillplätzen verboten. Auch das Wegwerfen von brennenden Streichhölzern und Zigaretten sowie das Befahren und Abstellen von Fahrzeugen auf Grasflächen und Feldwegen ist verboten.

Beim Hafenfest auf der Ingelheimer Jungaue an diesem Wochenende wird es nicht zuletzt wegen der Trockenheit am Sonntag kein Abschlussfeuerwerk geben. Nach Angaben einer Sprecherin der Ingelheimer Kultur-und Marketing GmbH ist es nicht das erste Mal, dass wegen Trockenheit das Feuerwerk abgesagt wird. Aber dieses Jahr gibt es zusätzlich die Entscheidung des Ingelheimer Stadtrates, umweltfreundlliche und nachhaltige Feste auszurichten. Ein Grund mehr auf das Feuerwerk zu verzichten.

Eine Tradition wird gebrochen

In Worms freuen sich die Menschen auf das Backfischfest auf der Kisselswiese Ende August. Es ist das größte Wein- und Volksfest am Rhein und findet dieses Jahr ganz ohne Corona-Beschränkungen statt. Das traditionelle Feuerwerk am Ende des Backfischfestes gehört normalerweise dazu. Wegen der anhaltenden Trockenheit und wegen des Umweltaspekts wird es das Lichtspektakel am Himmel dieses Mal aber nicht geben. Stattdessen ist eine Drohnenshow geplant. Beleuchtete Drohnen werden in die Luft steigen und Muster und Schriftzüge in den Wormser Nachthimmel zeichnen.

Feuerwerk weiterhin im Programm

In Bad Kreuznach hält die Stadt trotz Feuerverbot bislang daran fest, den traditionellen Jahrmarkt Mitte August mit einem Höhenfeuerwerk zu beschließen. Dafür wurde extra ein Sponsor gefunden, der die Kosten übernimmt. Sollte aber die Trockenheit bis Ende August anhalten, will die Stadt Bad Kreuznach nochmal überlegen, wie sie mit dem Thema umgeht.

In Bingen sind zwei Feuerwerke geplant

In Bingen laufen bereits die Vorbereitungen für das Winzerfest Anfang September. Noch stehen zwei Feuerwerke auf dem Programm. Zuerst das sogenannte Musik-Prachtfeuerwerk am ersten Winzerfestsamstag und am darauffolgenden Mittwoch das Brückenfest-Feuerwerk an der Nahe. Aber auch hier gilt: Sollte die Trockenheit andauern, will die Stadt nochmal neu entscheiden.