Rhein in Flammen startet wieder in Bingen

Endlich gibt es wieder das Feuerwerk-Spektakel auf den Burgen im Mittelrheintal. Am Samstag beginnt Rhein in Flammen in Bingen.

Rhein in Flammen ist seit 1986 das Großereignis im Mittelrheintal. Immer am ersten Samstag im Juli findet das Spektakel auf dem Rheinabschnitt zwischen Trechtingshausen und Bingen statt.

"Wir freuen uns so, dass wir endlich wieder Rhein in Flammen feiern können."

Feuerwerk-Spektakel auf den Burgen im Mittelrheintal

Sobald es dunkel ist, gibt es Feuerwerke auf den Burgen entlang der Strecke. Start ist gegen 22:20 Uhr in Trechtingshausen. Dort gibt es ein Feuerwerk an der Burg Reichenstein. Danach werden die Feuerwerke nacheinander an der Clemenskapelle, der Burg Rheinstein, am Binger Mäuseturm bis hin zur Burg Klopp in Bingen gezündet.

Ein Feuerwerk erleuchtet die Burg Klopp bei Bingen während der Veranstaltung Rhein in Flammen.

"Das wird wieder ein einmaliges Erlebnis."

Das große Abschlussfeuerwerk findet dann auf einer Fähre zwischen Bingen und Rüdesheim auf dem Rhein statt. Es wird von Live-Musik begleitet.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können am Rheinufer das Spektakel verfolgen. Eine viel bessere Sicht haben aber die Gäste auf einem der Schiffe.

27 Schiffe sind auf dem Rhein zwischen Trechtingshausen und Bingen bei Rhein in Flammen am Samstag unterwegs.

Noch Plätze frei auf den Schiffen für Rhein in Flammen

Die Stadt Bingen schickt dieses Jahr fünf Fahrgastschiffe auf den Rhein von Trechtingshausen nach Bingen. Jedes hat ein eigenes Thema: von der Weinreise bis zum Variété wird alles geboten. Wer noch kurzfristig Tickets möchte, kann noch welche am Samstag in der Tourist-Information Bingen von 9:00 bis 16:00 Uhr kaufen.

Dazu kommen laut Patricia Neher von der Stadt Bingen noch 17 private Fahrgastschiffe und Hotelschiffe. Auch die Stadt Rüdesheim hat fünf Schiffe gechartert. Insgesamt werden also Samstagnacht 27 Schiffe auf dem Rhein zwischen Trechtingshausen und Bingen unterwegs sein. Auf dem Wasser sehen dann 15.000 Menschen die Feuerwerke auf den Burgen.

Kartenverkauf lief schleppend

Die Corona-Pandemie und die schlechte Wirtschaftslage spüren die Macher von Rhein in Flammen sehr deutlich: "Die Menschen sind sehr vorsichtig, bevor sie Geld ausgeben", so Patricia Neher. Die meisten hätten vermutlich Angst, dass sie das Geld noch für den Winter brauchen, um ihre Gasrechnung bezahlen zu können.

Aber auch die Angst vor den jetzt wieder steigenden Corona-Zahlen habe den Kartenverkauf für die Schiffe stocken lassen. Eigentlich wollte die Stadt Bingen sieben Schiffe auf den Rhein schicken. Es konnten aber nur für fünf Schiffe ausreichend Karten verkauft werden.

Vielfältiges Programm am Rheinufer bei Rhein in Flammen

Aber auch am Rheinufer lässt sich das Spektakel genießen. Das ganze Wochenende wird am Niederwald-Denkmal, in Rüdesheim und in Bingen gefeiert. Am Binger Kulturufer gibt es Musik auf zwei Bühnen. Zudem sind jede Menge Gaukler und Schausteller unterwegs. Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt.

Rhein in Flammen in Koblenz

Am zweiten Samstag im August ist dann Rhein in Flammen zwischen Spay und Koblenz. Im September wird in Oberwesel und zwischen Sankt Goar und Sankt Goarshausen gefeiert.