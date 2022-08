Trockenheit und Hitze: Feuerwehren in Rheinhessen müssen ran

Die Böden sind so trocken, da reichen Funken, um die Feuerwehr auf den Plan zu rufen. Das ist diese Woche mehrmals passiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Mittwochvormittag brannte ein Stoppelacker zwischen Zornheim und Nieder-Olm im Kreis Mainz-Bingen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Landesstraße gesperrt werden. Auch Busse wurden umgeleitet. Warum das Feuer ausbrach, lässt sich nach Angaben eines Polizeisprechers vermutlich nicht mehr ermitteln.

Flächenbrand bei Waldböckelheim

Eine Fläche in der Größe eines halben Fußballfeldes brannte ebenfalls am Mittwoch. Der Einsatzort lag laut Feuerwehr zwischen Waldböckelheim und Bockenau im Kreis Bad Kreuznach. Gegen 15:30 Uhr wurden die Wehren aus Waldböckelheim, Burgsponheim und Sponheim alarmiert. Von zwei Seiten wurde der Brand auf der Wiese mit Wasser bekämpft. Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet.

Einsatz in Bingen-Sponsheim

Das gilt auch für einen Brand am Dienstag in Bingen-Sponsheim. Hier hatte eine Wiese in der Nähe eines Supermarkt-Lagers Feuer gefangen. Dabei wurden rund 600 Quadratmeter Fläche vernichtet.

Linienbus in Dexheim fängt Feuer

In Dexheim im Kreis Mainz-Bingen musste die Feuerwehr am Dienstag einen Bus löschen. Dieser hatte aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt Feuer gefangen. Wie die Polizei berichtet, befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Fahrgäste in dem Bus. Der Fahrer habe zunächst auf einem Grünstreifen geparkt und sei dann losgefahren. Plötzlich, so die Polizei, ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten. Die Feuerwehr vermutet, dass sich durch die Hitzeentwicklung des Motors der trockene Grünstreifen entzündet hatte. Die Flammen griffen dann möglicherweise während der Fahrt auf den Bus über.

Tote Taube sorgt in Mainz für Brand

Einen kuriosen Feuerwehreinsatz gab es diese Woche in Mainz am Hauptbahnhof. Hier war am Dienstagnachmittag eine Taube gegen eine Oberleitung geflogen. Wie die Mainzer Polizei mitteilte, hatte das Tier einen tödlichen Stromstoß bekommen und fing Feuer. Zeugen berichteten von einem lauten Knall. Die Taube fiel auf eine Böschung, die daraufhin ebenfalls in Brand geriet.

Auch Einsätze in Wiesbaden

In Wiesbaden musste die Feuerwehr am Dienstag zu zwei größeren Flächenbränden in den Stadtteilen Kostheim und Kloppenheim ausrücken. Das Feuer in Kostheim war entlang einer Bahnstrecke durch Funkenflug eines vorbeifahrenden Zuges entstanden, so die Wiesbadener Feuerwehr. In Kloppenheim brannte ein größerer Stoppelacker ab.

Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr

Die Feuerwehren erinnern in diesem Zusammenhang auch an die erhöhte Waldbrandgefahr. Im Wald und auf Wiesen dürfe nicht geraucht werden und kein offenes Feuer entzündet werden. Außerdem sollten Fahrzeuge nicht auf ausgetrockneten Grünflächen abgestellt werden. Der heiße Motor könne die Flächen in Brand setzen.