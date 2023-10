Traumberuf für Mann in Zweibrücken: Mit der Kehrmaschine im Einsatz

per Mail teilen

Seit mehr als 30 Jahren ist Jürgen Rothaar mit einer Kehrmaschine in Zweibrücken unterwegs. Für ihn ist es ein Traumberuf. Und dabei erlebt er auch immer wieder Neues.

Schon als Kind hatte Jürgen Rothaar davon geträumt, mit einer Kehrmaschine unterwegs zu sein. Er wuchs in Homburg auf. "Da habe ich alte Kehrmaschinen gesehen und wusste: Ich will irgendwann Kehrmaschine fahren." Davon rückte er nicht ab. Als er bei der Bundeswehr war, schickte er eine Bewerbung an die Stadt Zweibrücken.

Seit mehr als 30 Jahren sind sie schon ein Team: Jürgen Rothaar und seine Kehrmaschine, mit der er die Stadt Zweibrücken täglich auf Vordermann bringt. SWR

Erst mal warten auf den Traumberuf im Westen der Pfalz

Doch mit seinem Traumberuf wurde es erst einmal nichts. "Der Personalchef hat gesagt: ,Herr Rothaar, kommen sie am Freitag.'" Das tat er auch. Allerdings war zunächst keine Stelle frei. Jeden Freitag habe er von da an beim Personalchef vor der Tür gestanden. Eines Tages sei es dann soweit gewesen. Jürgen Rothaar wurde zu einem Gespräch gebeten.

Langweilig wird es auf der Kehrmaschine in Zweibrücken nicht

Und nicht nur das: Kurze Zeit später sei sein Traum in Erfüllung gegangen. Seitdem fährt er für die Stadt Zweibrücken eine Kehrmaschine. "Das ist mein Job. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen", sagt Jürgen Rothaar.

Traumjob bei der Stadtreinigung Zweibrücken

Monotonie? Die gebe es mit der Kehrmaschine nicht. Kein Tag ist für ihn wie der andere. „Ich sehe täglich was Neues", erzählt Jürgen Rothaar, während er an einem Gestüt vorbeifährt und die Pferde betrachtet. "Wer hat sowas, wenn er in einem Büro sitzt? Ich kann das genießen, während ich hier sitze und reinige.“

Es sind die kleinen Dinge bei der Arbeit, die Jürgen Rothaar glücklich machen. Er hat bei der Stadtreinigung Zweibrücken seinen Traumjob gefunden - und das nun schon seit 31 Jahren. Das Lächeln jedenfalls könnte morgens um 6 Uhr nicht breiter sein, wenn er in seine Kehrmaschine steigt.