Urteil im Prozess um getötete Polizisten wird verkündet

per Mail teilen

Knapp zehn Monate nachdem zwei Polizisten in der Nähe von Kusel erschossen wurden, soll am Mittwoch das Urteil gegen die beiden Angeklagten gefällt werden. Das Gericht muss entscheiden, ob es Mord war.

Was Ende Januar 2022 zunächst nach einer normalen Verkehrskontrolle aussah, endete für eine 24-jährige Polizeianwärterin und einem 29-jährigen Polizeikommissar tödlich. Die beiden Polizisten hielten an einer Landstraße bei Ulmet im Kreis Kusel ein Auto an, auf dessen Ladefläche tote Wildtiere lagen.

Während die Polizistin die Daten der beiden im Auto befindlichen Männer kontrollierte, wurden sie und ihr Kollege unvermittelt beschossen. Sie konnten zwar noch einen Notruf absetzen, überlebten beide aber nicht. Laut Anklage habe Andreas S. die Polizisten mit Kopfschüssen aus einer Schrotflinte getötet.

Staatsanwaltschaft sieht Mord an Polizisten in Kusel bestätigt

Es folgte eine groß angelegte Fahndung und schon am nächsten Morgen konnten die Einsatzkräfte vermelden, dass es im Saarland zu Festnahmen gekommen ist. Hauptbeschuldigter ist der 39-jährige Andreas S., ihm wird vonseiten der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass er die beiden Polizisten erschossen hat. Damit wollte er seine zuvor begangene Jagdwilderei vertuschen. Nach der Beweisaufnahme sah die Staatsanwaltschaft ihren Vorwurf belegt.

In ihrem Plädoyer am Landgericht Kaiserslautern vergangene Woche forderte sie deshalb eine lebenslange Haftstrafe für Andreas S. Sie nannte die Tat eine Hinrichtung, daher forderte sie außerdem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Das würde eine vorzeitige Haftentlassung praktisch ausschließen. Für die Wilderei sollen zusätzlich ein Jahr und sechs Monate Haft hinzukommen.

Plädoyer: Florian V. soll von Kronzeugenregelung profitieren

Der Mitangeklagte Florian V. soll laut Staatsanwaltschaft bei dem mutmaßlichen Mord dabei gewesen sein, aber nicht selbst geschossen haben. Er ist laut Plädoyer der Staatsanwaltschaft der Wilderei schuldig. Allerdings forderte der Staatsanwalt keine Strafe, weil in diesem Fall eine "Kronzeugenregelung" Anwendung finden könne. V. habe durch seine umfangreichen Aussagen zur Aufklärung beigetragen. Der Mitangeklagte sei "ein seit Jahren planlos in den Tag lebender Kiffer, der als Leih- und Hilfsarbeiter brauchbar ist, solange man ihm sagt, was er zu tun hat".

Fall auch nach dem Urteil im Prozess wohl noch nicht abgeschlossen

Während des Prozesses haben sich die beiden Angeklagten mehrfach gegenseitig der Tat beschuldigt. Aufwändige Tatortanalysen und Gutachter kamen aber zu dem Schluss, dass Andreas S. geschossen haben muss.

Ob das Gericht dem folgt, wird sich am Mittwochvormittag zeigen. Wahrscheinlich ist aber, dass damit die juristische Aufarbeitung der Tat noch nicht vorbei ist. Es wird damit gerechnet, dass mindestens eine Seite Widerspruch einlegen wird.