Kann der Mitangeklagte im Kusel-Mordprozess endlich aussagen?

Am 23. September fand am Landgericht Kaiserslautern zum bislang letzten Mal ein Verhandlungstag im Kusel-Mordprozess statt. Seitdem konnte er wegen verschiedener Krankheitsfälle nicht weitergehen. Mit Spannung erwartet: die angekündigte Aussage des Mitangeklagten Florian V.

Der Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde im Kreis Kusel wird allmählich zur Geduldsprobe für alle Beteiligten. Am 23. September wurde zum letzten Mal verhandelt. Das war der 16. und bisher letzte Prozesstag. Seitdem wartet man gespannt darauf, dass es weitergeht. Immerhin hatte der Mitangeklagte Florian V. zuletzt sein Schweigen gebrochen. Es wird erwartet, dass er nun auch Fragen des Gerichts zum Ablauf der Tatnacht beantwortet.

Diese Fragen konnte ihm das Gericht bislang nicht stellen, weil zuletzt ein Gutachter erkrankt war, der während der Verhandlung den Hauptangeklagten Andras S. beobachtet. Bei wichtigen Aussagen muss er im Gericht dabei sein. So auch bei der geplanten Aussage von Florian V. zur Tatnacht.

Geht Prozess am Montag weiter?

Mehrmals fielen die Verhandlungstage aus oder fanden nur kurz statt, weil Prozess-Beteiligte ausfielen. Auch der Hauptangeklagte Andreas S. musste bereits passen, weil er an Corona erkrankt war. Am vergangenen Freitag sollte der Prozess nun endlich wie geplant weitergehen - doch dann meldete sich ein Schöffe krank.

Laut Plan soll es am Montagmittag (17. Oktober) weitergehen. Ob es aber tatsächlich dabei bleibt, gibt das Gericht kurzfristig bekannt. Selbst wenn die Verhandlung stattfinden sollte, ist unklar, in welcher Form. Das Warten auf die Aussage von Florian V. zur Tatnacht am 31. Januar 2022 könnte also weitergehen.

Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig, zuerst geschossen zu haben

Bislang beschuldigen sich die beiden Angeklagten in dem Prozess am Landgericht Kaiserslautern gegenseitig, das Feuer auf die Polizistin eröffnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass der Hauptangeklagte Andreas S. sowohl den 29-jährigen Polizeioberkommissar, als auch dessen 24-jährige Kollegin erschossen hat.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten Andreas S. vor, die beiden Polizisten mit Gewehrschüssen in den Kopf ermordet zu haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Dem Nebenangeklagten Florian V. wird versuchte Strafvereitelung vorgeworfen. Die Tat Ende Januar hatte deutschlandweit für Entsetzen gesorgt.