Plädoyers im Prozess um mutmaßliche Polizistenmorde von Kusel erwartet

Viele Prozesstage um die mutmaßlichen Polizistenmorde bei Kusel sind am Landgericht in Kaiserslautern vergangen. Nun befindet sich der Prozess in der Endphase. Morgen werden die Plädoyers erwartet.

Kaum ein Prozess war in der jüngsten Vergangenheit so in den Fokus der Öffentlichkeit geraten wie dieser. Der Tod der beiden jungen Polizisten erschütterten die Region. Keine Überraschung, dass dementsprechend gespannt auf die morgigen Plädoyers geschaut wird.

Wer wird für was verurteilt?

Das Plädoyer bildet bei einem Strafverfahren den Schlussvortrag der Prozess-Beteiligten und wird vor der Urteilsverkündung gehalten. Gerichtssprecher Michael Stiefenhöfer geht im aktuellen Prozess davon aus, dass das Plädoyer erst am Nachmittag beendet ist. Zunächst beantragt die Staatsanwaltschaft in ihrer Abschlussrede eine konkrete Strafe. Doch auch die Verteidigung sowie die Angeklagten und auch die Nebenklage halten ihre Schlussvorträge. "Die Angeklagten können in ihrer Schlussrede im Grunde so viel reden, wie sie möchten. Das kann sich manchmal hinziehen", so Stiefenhöfer.

Nach dem Plädoyer folgt am 30. November das Urteil. Richter Raphael Mall wird es sprechen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Pool | Uwe Anspach

Vor allem der Hauptangeklagte Andreas S. hatte während des Prozesses einen hohen Redeanteil. Gut möglich, dass er auch am Dienstag wieder viel Raum einnehmen wird. Auf was die Prozessbeteiligten plädieren, bleibt abzuwarten. Dass die Staatsanwaltschaft aber von ihren Standpunkt abweicht, scheint unwahrscheinlich. Oberstaatsanwalt Orthen machte das im letzten Prozesstag auch noch mal in Richtung der Anwälte von Andreas S. klar: "Keiner ihrer letzten Beweisanträge hat irgendetwas gebracht, es geht nur um Verzögerung."

Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig

Seit Beginn des Prozesses beschuldigen sich die beiden Angeklagten vor dem Landgericht Kaiserslautern zwar gegenseitig, das Feuer auf die Polizisten eröffnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass nur der Hauptangeklagte Andreas S. die beiden jungen Polizisten getötet hat.

Hauptangeklagter soll aus Notwehr gehandelt haben

Als wahrscheinlich gilt es, dass die Verteidigung von Andreas S. auf Notwehr plädiert. Das haben seine Anwälte und auch er während des Prozesses immer wieder beteuert. Ginge es nach den Anwälten des Mitangeklagten Florian V., komme dieser ohne Strafe davon, weil er umfassend dazu beigetragen haben soll, die Tat aufzuklären.

Der Hauptangeklagte im Polizistenmord Prozess von Kusel, Andreas S., mit Verteidigern. SWR

Welche Strafen sind denkbar?

Wie das Gericht entscheidet, wird erst nächste Woche bei der Urteilsverkündung bekannt. Wird der Hauptangeklagte Andreas S. wegen Mordes verurteilt, erhält er die lebenslange Freiheitsstrafe, also mindestens 15 Jahre Haft.

Der zweite Angeklagte, Florian V., ist wegen versuchter Strafvereitelung und gemeinschaftlicher gewerbsmäßiger Jagdwilderei angeklagt. Für Jagdwilderei sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren vor. Wenn er zusätzlich wegen Strafvereitelung verurteilt wird, kann sich die Strafe erhöhen.