Spontane Hochzeiten auf Kuseler Herbstmesse

Blumenschmuck, Tischkarten, Musik – eine Hochzeit zu organisieren kann richtig viel Arbeit sein. Aber es geht auch anders. Spontan heiraten kann man nämlich am Sonntag während der Kuseler Herbstmesse.

Hochzeiten sind für Lars Stetzenbach eigentlich was ganz Normales, aber an diesem Sonntag wird alles ein wenig anders sein für den Kuseler Dekan. "Das ist auch für uns eine echte Herausforderung", sagt er. Denn zum allerersten Mal bietet die protestantische Kirche in Kusel an, Paare spontan kirchlich zu trauen. Normalerweise bereite er sich Stunden auf eine Hochzeit vor, erklärt Stetzenbach. Am Sonntag würden es allerdings eher fünfzehn Minuten werden. "Das wird wohl eine ziemlich improvisierte Traupredigt", meint der Dekan lächelnd. Ein echtes Wagnis also - nicht nur für die spontanen Heiratswilligen.

Las-Vegas-Feeling in Kusel?

An alle, die jetzt aber nur an betrunkene Kuseler Messebesucher denken, die sich mit wildfremden Leuten in der Stadtkirche vermählen lassen wollen. Da können wir Entwarnung geben. Denn ganz so einfach ist das spontane Heiraten in Kusel dann doch nicht. Lars Stetzenbach erklärt, dass er nur Leute kirchlich trauen kann, die auch schon standesamtlich verheiratet sind. Deshalb muss man die standesamtliche Trauurkunde auch auf jeden Fall bei der Herbstmesse in Kusel mit dabeihaben. Ansonsten wird`s nichts mit dem spontanen Jawort vor dem Altar.

Alles bereit: Von der Selfie-Station bis zur Hochzeitstorte

Die Trauungen finden in der protestantischen Stadtkirche in Kusel statt. Die Brautpaare müssen sich um nichts mehr kümmern, erklärt Stetzenbach. Vom Blumenschmuck in der Kirche bis hin zur Selfie-Foto-Station sei alles vorbereitet. Auch eine eigene Hochzeitstorte wird es für jedes Paar geben. Der Sekt für danach wird auch kaltgestellt. Außerdem können sich die Brautpaare vor der Zeremonie spontan Lieder von einer Band wünschen. "Da wird`s eine Song-Wunschliste geben von Rock, Pop bis hin zu Schlager. Die Paare können sich dann einfach was aussuchen", erklärt der Kuseler Dekan.

Wann? Am Sonntag, dem 01.09.2024, 13 bis 21 Uhr

Wo? Protestantische Stadtkirche in Kusel (100 m von der Messemeile entfernt)

Was muss ich mitbringen? Außer euch selbst und eurem Partner - die standesamtliche Trauurkunde. Für alle, die noch nicht standesamtlich getraut sind, würde auch ein Standesbeamter vor Ort bereitstehen nach Angaben des Dekanats. Das Angebot gilt aber nur für diejenigen, die in der VG Kusel-Altenglan gemeldet sind.

Spontan-Hochzeiten sollen kirchliche Trauungen attraktiver machen

Mit der Aktion will man in Kusel wieder mehr Leute für eine kirchliche Trauung begeistern. Lars Stetzenbach erzählt, dass im gesamten Dekanat die kirchlichen Trauungen weniger geworden seien. Im Gespräch mit den Leuten habe er dann gehört, dass viele es eigentlich wollen, aber die kirchliche Trauung immer wieder aufschieben. "Da hört man dann Dinge wie: Wir wollten immer kirchlich heiraten, aber dann kam das Haus und dann das Kind." Und natürlich seien auch die Kosten heutzutage ein großes Thema bei Hochzeiten, sagt Stetzenbach. "Es ist einfach alles teurer geworden, das Leben generell."

Und genau diese Hürden auf dem Weg zur kirchlichen Trauung will der Dekan aus dem Weg räumen. Das Ziel: Kirchlich Heiraten - ohne viel Aufwand für das Paar. "Die Leute schätzen das Unkomplizierte und das Angebot ist all inclusive und kostet nichts." Noch dazu, sei ja die Party nach der Trauung an diesem Wochenende auch schon organisiert. "Man kann danach einfach auf der Kuseler Messe weiterfeiern", schlägt der Dekan vor. Bleibt nur noch die Frage: Wer traut sich am Sonntag?