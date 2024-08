100 Jahre Herbstmesse in Kusel: Umzug, Musik und ein Kult-Montag

Es ist für viele das Fest des Jahres in und um Kusel: die Herbstmesse. Am Freitag fällt der Startschuss für fünf Tage mit viel Musik, einem Umzug, Feuerwerk, einem Kult-Montag und einem besonderen Jubiläum: 100 Jahre "Mess".

Der neue Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) muss Schmunzeln, als er die Frage hört. Braucht ein Stadtbürgermeister besondere Eigenschaften für die fünf Messetage? Die Antwort kommt dann aber prompt: "Man muss selbst gerne feiern", sagt Heß und schiebt nach: "Man muss auch mit den Menschen ins Gespräch kommen können und man muss auch bereit sein, über die Messetage Freizeit zu opfern, mitzuorganisieren und man hat auch viele Pflichttermine. Das gehört dazu und das mache ich auch gerne."

Der Stadtbürgermeister weiß um die Bedeutung der "Mess" für Kusel und die Region: "Die Messe ist für Kusel enorm wichtig. Wir als Stadt wollen uns ja auch von unserer besten Seite präsentieren." Da denkt Martin Heß auch schon in die Zukunft: "Wir möchten mehr für das Stadtmarketing machen. Da ist die Messe ein riesiger Hebel, bei dem wir ansetzen können, um uns bekannt zu machen."

Rund 80.000 Menschen werden zur Herbstmesse in Kusel erwartet

Stadtbürgermeister und Marktmeister Robert Selesi schätzen, dass rund 80.000 Menschen von Freitag bis Dienstag wieder auf den Messeplatz, in den Messehof und in das Messedorf in der Kuseler Innenstadt strömen werden. Für beide ist es übrigens die Messe-Premiere in ihrer Funktion. Als sie starteten, liefen die Vorbereitungen bereits. "Wir sind dankbar dafür, dass es eine sehr gute Vorarbeit gab", sagt Heß.

Marktmeister Robert Selesi hat dieser Tage so einiges um die Ohren. Das Handy steht kaum still. "Die Anspannung ist recht groß", gibt er zu. Vor allen Dingen auch mit Blick auf den Messe-Umzug am Samstag, für den sich wieder rund 50 Zugnummern angemeldet haben. "Danach kann man auch ein bisschen anfangen zu feiern", so Selesi.

Kein großer Höhepunkt zur Jubiläums-Messe in Kusel

Für einen großen Höhepunkt zum 100-jährigen Jubiläum sei die Zeit zu knapp gewesen. Beim Umzug werde es sicherlich die eine oder andere Besonderheit mit Blick auf das Jubiläum geben - wie beispielsweise ein spezielles Emrich-Messe-Bier. Die Brauerei Emrich gibt es in der Kreisstadt seit einiger Zeit nicht mehr. Auf dem Messeplatz werde zudem ein Riesenrad stehen, berichtet Selesi. Und vielleicht gebe es ja beim abschließenden Feuerwerk am Dienstagabend noch eine Überraschung.

Das Programm der Messe in Kusel Freitag Messeplatz ab 20:30 Uhr: Fassanstich, Amtseinführung Kuseline und Livemusik mit den Grumis

Messehof ab 20 Uhr: Musik mit Acoustic Treasures

Messedorf ab 19 Uhr: DJ Erni Samstag Umzug ab 15 Uhr

Unterhaltung mit dem Musikverein Konken nach dem Umzug im Festzelt auf dem Messeplatz

Messehof ab 19 Uhr: Musikduo Unerhört

Messedorf ab 19 Uhr: DJ Jonny

Messeplatz ab 20 Uhr: Musik von Frankenbengel Sonntag Ökumenischer Gottesdienst in pfälzisch ab 10 Uhr im Messedorf

11 bis 14 Uhr: Musikverein Schellweiler im Messedorf

ab 11:30 Uhr: Musikverein Konken auf dem Messeplatz

ab 13 Uhr Spontan-Heiraten in der protestantischen Kirche

Verkaufsoffener Sonntag

ab 14:30 Uhr: Schlossmusikanten Lauterecken auf dem Messeplatz

Messehof ab 16 Uhr: Musik mit den Members

Messedorf ab 16 Uhr: Musik mit Hoselatz

Messeplatz ab 17 Uhr: Bayernmafia Montag ab 11 Uhr: Frühschoppen mit Die Vagabunden im Festzelt auf dem Messeplatz

ab 11 Uhr Musik mit den Members und Hoselatz im Messehof

ab 16 Uhr: Musik mit Spitzbuben im Messedorf

ab 18 Uhr: Musik mit Partyräuber im Festzelt auf dem Messeplatz Dienstag

11:30 Uhr: Musik mit Hoselatz im Festzelt auf dem Messeplatz

ab 14:30 Uhr: Buntes Programm auf dem Messeplatz

ab 16:00 Uhr: DJ Frank im Messedorf

ab 17 Uhr: Musik mit Hoselatz auf dem Messeplatz

21:30 Uhr: Feuerwerk

Fassbieranstich, Umzug und der Frühschoppen am Montag - das sind die Höhepunkte für den Marktmeister. Überhaupt der Messe-Montag, der ist Kult in Kusel. "Der Frühschoppen ist Tradition. Firmen haben dann geschlossen, Leute kommen von überall her, man trifft sich dort. Das alles macht den Frühschoppen aus", erzählt Selesi.

Messe in Kusel für viele Ausklang des Sommers

Die Messe sei für viele auch so etwas wie der Ausklang des Sommers. "Das wird noch einmal so richtig gefeiert. Dann geht es langsam in den Herbst hinein", sagt der Marktmeister. Für viele eben das Fest des Jahres in und um Kusel.