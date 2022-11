So könnte Pirmasens endlich seine Schulden loswerden

Die Stadt Mainz plant, die Ortvorsteher-Wahl in Hechtsheim auf den 12. Februar 2023 zu legen. An dem Tag wählen die Menschen in Mainz auch einen neuen Oberbürgermeister. Die bisherige Ortsvorsteherin Tatiana Herda-Muñoz war am Freitag überraschend zurückgetreten. mehr...