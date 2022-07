Pirmasens, Kaiserslautern und Kusel haben in RLP weiter die meisten Schulden

Die am höchsten verschuldeten Städte und Kreise in Rheinland-Pfalz liegen weiterhin im Westen der Pfalz: Pirmasens, Kaiserslautern, Kusel, Zweibrücken und der Donnersbergkreis schneiden landesweit am schlechtesten ab.

Im Vergleich zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz bleibt nach Angaben des Statistischen Landesamts die Stadt Pirmasens weiterhin die Kommune mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung im Land (10.239 Euro pro Einwohner). Die beiden anderen kreisfreien Städte im Westen der Pfalz belegen in der Statistik die Plätze zwei und drei. Kaiserslautern kommt auf einen Wert von 8.072 Euro pro Einwohner, Zweibrücken liegt bei 7.187 Euro. Zum Vergleich: In Landau liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.423 Euro pro Einwohner, was unter den Städten dem niedrigstem Wert entspricht.

Kusel hat die höchsten Schulden unter den Kreisen in RLP

Bei den Kreisen ist der Landkreis Kusel mit 6.471 Euro Schulden pro Einwohner trauriger Spitzenreiter. Dahinter folgen, allerdings schon mit einigem Abstand, der Landkreis Kaiserslautern (3.909 Euro pro Einwohner) und der Donnersbergkreis (3.734 Euro). Am besten steht der Westerwaldkreis da, der nur auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 378 Euro pro Einwohner kommt. Durch die hohen Werte einzelner Städte und Kreise ist das Land Rheinland-Pfalz im Vergleich auch stärker verschuldet, als alle anderen Bundesländer in Deutschland.

Bei fast allen Kommunen gehen die Schulden zurück

Die positive Nachricht aus Sicht des Landesamts: Die Schulden gehen landesweit zurück. Insgesamt konnten die Kommunen in Rheinland-Pfalz ihre Schulden um etwa 2,9 Milliarden Euro im Vergleich zu Ende 2020 abbauen. Davon profitieren auch fast alle Städte und Kreise in der Westpfalz. Der Südwestpfalz gelang es laut aktueller Statistik sogar, mehr als zehn Prozent seiner Schulden abzubauen. Nur Pirmasens mit einem Plus von 3,6 Prozent und der Landkreis Kusel (+0,4 Prozent) haben sogar noch mehr Schulden als im Jahr zuvor.

Pirmasens in Sorge vor der Zukunft

Die Stadt Pirmasens hatte sich zuletzt besorgt darüber geäußert, dass die Zinsen weiter ansteigen. Die Verwaltung befürchtet, dass dadurch weitere Belastung auf die hoch verschuldete Kommune zukommen. Seit Jahren kritisiert Pirmasens ihre schlechte finanzielle Ausstattung. Sie habe unter anderem zu wenig Geld für die Sanierung von Schulen, Kindergärten oder Straßen. Auch die Städte Kaiserslautern und Zweibrücken äußerten sich skeptisch angesichts der Erhöhung des Leitzinses.