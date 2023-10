In Pirmasens lebt es sich in RLP am günstigsten

Pirmasens ist die Stadt mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten in Rheinland-Pfalz. Was erstmal toll klingt, bringt für die Stadt aber auch viele Probleme mit sich.

Für Wohnung, Lebensmittel, Gaststättenbesuche oder andere Aktivitäten müssen die Menschen in Pirmasens knapp zehn Prozent weniger zahlen als im deutschen Durchschnitt. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Instituts für Stadtforschung. Landesweit ist es in Mainz am teuersten, bundesweit in München. Die Lebenshaltungskosten in der bayrischen Hauptstadt sind gut 25 Prozent teurer als im deutschen Durchschnitt. Günstiger als in Pirmasens ist es bundesweit lediglich in drei anderen Kommunen: dem Vogtlandkreis, Greiz und Görlitz - alle im Osten.

Kosten für Miete in Pirmasens besonders gering

Den größten Unterschied bei den Lebenshaltungskosten machen die Kosten für die Wohnungsmiete. Und die ist in Pirmasens besonders günstig. Das hat historische Gründe: Nach dem Zusammenbruch der Schuhindustrie in der einstigen Schuhmetropole Deutschlands verloren viele Menschen in Pirmasens ihre Jobs. Viele zogen weg und vom einstigen Reichtum der Stadt blieb nicht viel übrig - Leerstände wurden zum Problem. Die Mieten gingen runter.

Seit das so ist, kommen auch viele ärmere oder arbeitslose Menschen aus anderen Regionen Deutschlands in die Stadt, weil sie in Pirmasens mit ihrem Geld einfach besser über die Runden kommen als anderswo. Auch beim Zuzug von Geflüchteten sind die niedrigen Lebenshaltungskosten in Pirmasens ein wichtiger Punkt. Wer mit wenig Geld eine möglichst große Wohnung sucht, der wird eher in Pirmasens als in München fündig.

Günstige Lebenshaltungskosten bringen auch Probleme für Pirmasens

Dass viele Menschen, die auf Sozialhilfe oder sonstige Leistungen angewiesen sind, nach Pirmasens ziehen, ist für die Stadt aber auch ein großes finanzielles Problem. Seit Jahren ist die Stadt chronisch überschuldet - viele freiwillige Leistungen oder nötige Sanierungen bleiben dadurch gezwungenermaßen auf der Strecke.

Westen der Pfalz generell günstiges Pflaster zum Leben

Neben Pirmasens lebt es sich auch in den Kreisen Südwestpfalz und Kusel sehr günstig, heißt es in der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Generell sind alle Kreise und Städte in der Westpfalz unter dem bundesweiten Durchschnitt. Die in der Region vergleichsweise teuerste Kommune ist die Stadt Kaiserslautern - die liegt nur gut zwei Prozent unter dem Bundesschnitt. Zweibrücken, der Donnersbergkreis und der Kreis Kaiserslautern liegen etwa fünf Prozent unter dem Durchschnitt. Der Vergleich der Lebenshaltungskosten stützt sich auf Millionen von Preisdaten, die in den Kreisen und kreisfreien Städten erhoben wurden.