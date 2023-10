Wo haben Menschen in Pirmasens Angst - und was ist die Lösung?

Wenn es dunkel wird, gibt es in Pirmasens Orte, an denen sich die Menschen unwohl fühlen. Polizei, OB und Ordnungsamt haben sich diese Ecken genau zeigen lassen.

Abends durch die Innenstadt nach Hause, vielleicht ist man gerade an einer dunklen Ecke vorbeigegangen und dann hört man Schritte hinter sich. Da kann einem schon mal mulmig werdent. So geht es auch einigen Menschen in Pirmasens.

Umfrage offenbart Orte, die in Pirmasens besonders Angst machen

Eine Umfrage im Auftrag der Stadt hatte zuletzt gezeigt: Es sind ganz bestimmte Orte, an denen sich die Pirmasenser sehr unwohl fühlen. Manche haben sogar Angst, wenn sie dort abends und nachts alleine unterwegs sind.

Rundgang zu "schlimmen" Ecken: Was können Stadt und Polizei tun?

Genau gegen diese Angst, die Menschen im öffentlichen Raum haben, wollen Stadt und Polizei etwas unternehmen. Bei einem Rundgang haben sich Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU), Mitarbeiter des Ordnungsamts und Polizisten die besonders schlimmen Ecken nochmal genau von den Bürgern zeigen lassen - um dann im nächsten Schritt zu überlegen, was die Lösung sein kann.

Exerzierplatz, Fußgängerzone und Einkaufszentrum

Auf dem Exerzierplatz zum Beispiel fühlen sich Teilnehmer des Rundgangs bei Dunkelheit so gar nicht wohl. Vor allem, weil dort viele Jugendliche herumhängen würden. Genauso beängstigend sei es, wenn man in der Fußgängerzone abends jemandem begegne, den man nicht kenne, sagen zwei Frauen. Und ein Mann meidet das Pirmasenser Einkaufszentrum. Da sei vor ein paar Jahren immerhin mal ein Mord passiert.

Polizei Pirmasens fährt regelmäßig Streife

Was also könnten Stadt und Polizei tun, will OB Zwick wissen. "Die Polizei muss einfach präsenter sein", antwortet eine Frau direkt. Die Leiterin der Pirmasenser Polizeiinspektion, Jaqueline Schröder, sagt aber: "Meine Kollegen sind hier jeden Abend auf Streife. Wir sind am Exerzierplatz und in der Fußgänger sehr wohl präsent." Alleine das könne also das Problem, dass sich die Menschen ängstlich fühlen, nicht lösen.

Das kurze Stück fahre ich mit dem Auto. Mir ist mal jemand nachgelaufen. Seitdem bin ich abends nicht mehr zu Fuß unterwegs.

Ein erster Vorschlag beim Rundgang durch die Innenstadt von Seiten der Stadt: An Plätzen, die nicht so gut einsehbar sind, noch mehr die Hecken zurück schneiden. Und eine besser Beleuchtung, dass sich die Menschen sicherer fühlen. Darüber hinaus sollen jetzt aber noch weitere Maßnahmen besprochen werden.