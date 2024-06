In den sozialen Medien kursiert eine Warnmeldung über einen "Kinderschänder", der sich in Mehlingen und Sembach Kindern genährt haben soll. Die Polizei in Kaiserslautern bestätigt das zumindest teilweise.

"Achtung: Kinderschänder in Sembach und Mehlingen unterwegs!!!!", heißt es wörtlich in der Meldung, die in den sozialen Medien kursiert. Während viele solcher Meldungen gerade auf Facebook und Co sonst mit Vorsicht zu genießen sind, ist an dieser etwas dran: Die Polizei in Kaiserslautern bestätigt, dass sich am Samstag auf einem Marktplatz eines Supermarktes in Mehlingen ein Mann vor Kindern entblößt hat. Dann habe der 39-Jährige angefangen, zu masturbieren. Als Passanten sich einmischten, und ihn aufforderten, das sein zu lassen, hat der Mann laut Polizei nicht reagiert. Einen darüber hinaus gehenden Übergriff habe es aber nicht gegeben.

Mehr will die Polizei momentan nicht dazu sagen: Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.