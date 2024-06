Nachts betrunken zu Fuß auf der Autobahn nach Ludwigshafen

per Mail teilen

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag einen betrunkenen Fußgänger auf der A65 aufgegriffen. Inzwischen haben die Beamten auch einen Verdacht, was vorher passiert sein könnte.

Der 52-jährige Mannheimer ist dem Polizeibericht zufolge mitten in der Nacht Richtung Ludwigshafen gelaufen. "Stark alkoholisiert" sei er gewesen, offenbar auf dem Heimweg. Am Ortsausgang Meckenheim im Kreis Bad Dürkheim fanden die Beamten einen Wagen, der auf den Mann zugelassen ist. Er stand halb in einem Getreidefeld. Offenbar ist das Auto zuvor von der Fahrbahn abgekommen. Fahren hätte man damit laut Polizei nicht mehr können.

Dieses Auto fand die Polizei an einem Getreidefeld bei Meckenheim (Kreis Bad Dürkheim) Polizeipräsidium Rheinpfalz

Betrunken Unfall gebaut und abgehauen?

Zeugen berichteten laut Polizei, der Fahrer habe nach dem Unfall jede Hilfe abgelehnt und sei dann verschwunden. Die Personenbeschreibung passe zum betrunkenen Fußgänger auf der A65, so die Polizei. Ihm wurde demnach eine Blutprobe abgenommen. "Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten", heißt es im Polizeibericht. Die Ermittlungen dauern an. Wer etwas zur Klärung beitragen kann, wird gebeten, sich zu melden.