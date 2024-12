Lückenschluss am Donnersberg: Bald mit dem Fahrrad von Kaiserslautern nach Worms

Am Donnersberg wird Schritt für Schritt eine Lücke geschlossen: Denn in Zukunft soll es möglich sein, auf Radwegen von Kaiserslautern bis nach Worms zu fahren. Möglich macht das ein spezielles Förderprogramm.

Noch vor Weihnachten konnte bei Steinbach am Donnersberg ein wichtiger Schritt abgeschlossen werden. Das erste Teilstück eines neuen Radweges hat eine zehn Zentimeter dicke und 2,50 breite Asphaltschicht bekommen. "Wir hatten Glück, dass das Wetter mitgespielt hat", sagt Planer Sascha Leib von der Bauverwaltung der Verbandsgemeinde Winnweiler.

Freigegeben ist das erste Stück des am Ende rund 4,5 Kilometer langen Radweges aber noch nicht. Zum einen stehen noch Arbeiten an der Bankette an, zum anderen würden die Radfahrerinnen und Radfahrer dann auch an einem Sperrschild wieder umdrehen müssen. Die weiteren Abschnitte sollen aber auch nicht mehr lange auf sich warten.

Radweg entlang am Donnersberg zu Tourismus-Punkten

"Der Weg sollte bis Ostern fertig sein", sagt der Planer. Voraussetzung dafür sei aber auch, dass das Wetter mitspielt. Rund 900.000 Euro wird dieser Radweg kosten. Die Verbandsgemeinde profitiert hier von einem Förderprogramm des Bundes und Landes in Verbindung mit einem Programm des Donnersbergkreises. Mehr als 90 Prozent der Kosten werden übernommen, den Rest zahlen die Verbandsgemeinde und die drei am Radweg liegenden Ortsgemeinden Steinbach, Börrstadt und Imsbach.

"Das Besondere hier ist die Natur", sagt Leib. Der Radweg verläuft durch ein Tal am Fuße des Donnersbergs, vorbei an einem Weiher, er führt über den Hahnweilerhof durch den Wald ins Langental bei Imsbach - und er verbindet mit der Bergbauerlebniswelt Imsbach und dem Keltendorf in Steinbach auch zwei touristische Anlaufstellen in der Region.

Lücke zwischen Kaiserslautern und Worms soll geschlossen werden

"Für die Verbandsgemeinde Winnweiler ist dieser Radweg ein wichtiger Lückenschluss in Richtung Kreis Kaiserslautern und in Richtung der Verbandsgemeinde Göllheim", erzählt Bürgermeister Rudolf Jacob (CDU). Schon in den vergangenen Jahren hatte sich da rund um Winnweiler einiges getan. Und auch in der Nachbar-Verbandsgemeinde laufen Planungen. Wie der Göllheimer VG-Bürgermeister Steffen Antweiler (FWG) dem SWR sagt, warte man für ein Radweg-Teilstück derzeit auf Fördergelder.

Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten konnte ein Teil des neuen Radweges bei Steinbach am Donnersberg asphaltiert werden. Verbandsgemeinde Winnweiler

Insgesamt sei es das Ziel, eine Verbindung von Steinbach ins Zellertal herzustellen. "Dann wäre es möglich, auf gut ausgebauten Radwegen von Kaiserslautern über die Verbandsgemeinde Winnweiler, vorbei am Donnersberg ins Zellertal zu kommen und dann nach Worms", berichtet Jacob. Es soll also ein großes Radwegenetz entstehen.

Viele Menschen am Donnersberg mit dem E-Bike unterwegs

Dass es dafür auch Bedarf gibt, daran hat Rudolf Jacob keine Zweifel: "Man merkt durchaus, dass mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind - die meisten mit E-Bikes." Für die Radfahrer sei es wichtig, dass man auch bei weniger schönem Wetter auf guten Wegen fahren könne - und nicht über matschige Feldwege.

Schauen sich die Pläne für den neuen Radweg am Donnersberg an: Planer Sascha Leib von der Bauverwaltung und Rudolf Jacob (CDU), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler. SWR

Zwischen Winnweiler und Steinbach können die Radfahrerinnen und Radfahrer in Zukunft fast durchgängig auf einem asphaltierten Weg in die Pedale treten. Ausnahme ist nach Angaben des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde ein Stück bei Imsbach durch den Wald. Dort soll ein Schotterweg erneuert werden.