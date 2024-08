Wie im Kreis Kaiserslautern ein Rasthof für Radfahrer entstehen soll

In Sambach im Kreis Kaiserslautern könnte bald ein Rasthof für Radfahrer entstehen. Die Pläne für das sogenannte Bike-Inn am Lautertal-Radweg sind fertig.

In dem geplanten Bike-Inn am Ortsrand von Sambach sollen Radfahrer eine Pause einlegen und etwas essen und trinken können. Das ist das Ziel der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, wie Bürgermeister Harald Westrich (SPD) mitteilt.

Das gastronomische Angebot ist in einem alten Gebäude geplant, indem früher der amerikanische AFN-Sender war. Es steht seit Jahren leer, wurde von der Verbandsgemeinde gekauft und soll umgebaut werden. Der alte Industrielook im Inneren soll nach Angaben des Bürgermeisters aber bleiben, für draußen ist eine Terrasse mit Sitzplätzen geplant. Fahrradfahrer, die sich dort ausruhen, hätten dann einen Ausblick aufs Lautertal.

Bike-Inn im Kreis Kaiserslautern kostet rund 400.000 Euro

Das Bike-Inn kostet nach Angaben der Verbandsgemeinde etwa 400.000 Euro. Dreiviertel der Kosten sollen über das europäische Förderprogramm Leader finanziert werden. Den entsprechenden Förderantrag kann die Verbandsgemeinde aber erst stellen, wenn die Baugenehmigung da ist.

Rasthof am Radweg und in der Nähe einer historischen Dampflok

"Das Bike-Inn ist unser touristisches Wirtschaftsprojekt", formuliert es der Bürgermeister. Er sieht das Projekt in Sambach auch an einem idealen Ort in Verbindung mit dem Bachbahnradweg und der historischen, rund 140 Tonnen schweren Dampflok, die in der Nähe am Stellwerkmuseum in Otterbach ihre neue Heimat bekommen soll.

Derzeit steht die 80 Jahre alte Lok noch am ehemaligen Bundesbahn-Ausbesserungswerk in Kaiserslautern. Ein eigens dafür gegründeter Förderverein will die Lokomotive neu in Szene setzen.