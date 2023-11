Stadt Kaiserslautern verschenkt eine Dampflok

Neuer Standort am Stellwerk-Museum in Otterbach

Seit 20 Jahren steht sie an der Pariser Straße in Kaiserslautern, künftig soll eine alte Dampflok einen neuen Platz am Stellwerk-Museum in Otterbach erhalten. Ein eigens dafür gegründeter Förderverein will die 140 Tonnen schwere Lokomotive dort neu in Szene setzen - und bekommt sie von der Stadt geschenkt.