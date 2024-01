Live-Blog: Bauernproteste im Westen der Pfalz

Landwirte protestieren heute auch in der Westpfalz gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Wir halten Sie hier mit unserem Live-Blog auf dem Laufenden.

10:05 Uhr - Lage in der Westpfalz größenteils entspannt

Die Lage hat sich auf den Straßen in der Westpfalz größtenteils entspannt. Viele Autobahnauffahrten, die am Morgen noch von den Bauern blockiert wurden, sind jetzt wieder frei - zum Beispiel die A62-Ausfahrt bei Hütschenhausen oder die A63-Ausfahrt Sembach. Zwischenzeitlich waren ja überall im Land Autobahnzufahrten blockiert und auch der ÖPNV hatte Probleme. So konnten zum Beispiel Busse in Zweibrücken wegen der Proteste nicht weiterfahren. Laut Polizei hat es aber keine größeren Staus gegeben, weil sich die Pendler auf die Proteste eingestellt hatten. Und auch aktuell sind noch viele Traktoren auf den Straßen unterwegs – der Protest geht weiter. Zum Beispiel soll ab 15 Uhr ein Konvoi aus 100 Traktoren durch die Innenstadt von Kaiserslautern ziehen.

10:00 Uhr - Landwirte blockieren Kreisel bei Hinterweidenthal

Aktuell ist auch ein Kreisel bei Hinterweidenthal wegen der Bauernproteste gesperrt. Davon ist unter anderem die B10 betroffen. Es staut sich.

9:55 Uhr - Weitere Straßenblockaden lösen sich im Westen der Pfalz auf

Auch andernorts in der Westpfalz haben sich Blockaden aufgelöst, wie die Polizei mitteilt. So läuft der Verkehr auf der A63 zwischen Winnweiler und Kaiserslautern beispielsweise ohne Probleme. In Kaiserslautern selbst aber fahren mehrere Traktoren durch die Stadt. Dadurch ging es etwa in der Mainzer Straße nur sehr langsam voran.

9:20 Uhr - Im Westen der Pfalz etwa 1.000 Teilnehmer bei Bauernprotest

Bei den Protestaktionen in der Westpfalz sind, wie die Polizei mitteilt, bisher 35 Stellen blockiert. Insgesamt seien es schätzungsweise rund 1.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit mehr als 600 Fahrzeugen. Rund um die blockierten Stellen gebe es leichte Verkehrsbeeinträchtigungen, der Verkehr könne aber weiterhin fließen.

9:02 Uhr - Bauernproteste bei Landstuhl enden

Die Straßenblockaden zur Auffahrt auf die A62 bei Landstuhl sind aufgelöst. Dazu Reporter Luca Schulz:

8:45 Uhr - Polizei: Bisher 22 von 40 Versammlungsorten besetzt

Die Landwirte haben in der Westpfalz bisher nach Angaben der Polizei 22 der insgesamt 40 angemeldeten Versammlungsorte besetzt.

8:00 Uhr - Busse kommen in Zweibrücken nicht mehr durch die Stadt

Wie die Stadtbus Zweibrücken GmbH mitteilt, kommen seit etwa 7 Uhr viele Busse wegen der Straßenblockanden nicht mehr durch die Stadt. Keine Probleme hätten bis jetzt hingegen die Busse der Stadtwerke Pirmasens Verkehrs GmbH.

7:45 Uhr - Autofahrer zeigen Verständnis für Proteste im Westen der Pfalz

SWR-Reporter Luca Schulz ist weiterhin an der A62 bei Landstuhl. Er sagt: "Viele Autofahrer zeigen Verständnis für die Proteste der Bauern. Sie winken sogar teilweise aus dem Auto oder zeigen den Daumen nach oben."

7:29 Uhr - Bauern- und Winzerverband zufrieden mit Protestbeginn

Jürgen Vogelgesang, der Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbandes Nord- und Westpfalz freut sich darüber, wie die Proteste bisher verlaufen sind. "Die Bevölkerung ist uns sehr positiv gestimmt heute Morgen", sagt er.

7:00 Uhr - 40 Demonstrationen in der Westpfalz

Im Bereich der Westpfalz sind nach Angaben der Polizei heute mehr als 40 Demonstrationen angemeldet. Die Landwirte versammeln sich demnach vor allem auf den Auffahrten zu den Autobahnen A6, A8, A62 und A63 und den Bundesstraßen B10, B48, und B427.

6:45 Uhr - Reporter Luca Schulz zur Lage auf der A62 bei Landstuhl

Reprter Luca Schulz ist zurzeit an der A62 bei Landstuhl. Dort sind die Landwirte seit 6 Uhr dabei, die Autobahnauffahrten zu blockieren.

6:10 Uhr - A63 bei Göllheim gesperrt

Die A63 in Richtung Mainz ist zur Stunde ab der Anschlussstelle Göllheim voll gesperrt. Auch Auffahrten auf die A60 und die A61 sind blockiert. Die Blockaden sollen um 7 Uhr aber beendet sein. Bei Landstuhl blockieren die Landwirte gerade auch Auffahrten der A62. So gut wie überall in der Westpfalz wird es heute Morgen Straßensperrungen geben. Zum Beispiel haben die Landwirte angekündigt, die B10-Auffahrt im südwestpfälzischen Hinterweidenthal zu sperren. Auch der Kreisverkehr im Nachbarort Dahn soll lahmgelegt werden. In Zweibrücken werden mehrere Autobahnauffahrten von Traktoren und schweren Maschinen blockiert, zum Beispiel die A8 in Richtung Pirmasens. In Kaiserslautern gibt es zwischen 15 und 18 Uhr einen großen Konvoi. 100 Fahrzeuge wurden laut Stadtverwaltung angemeldet. Start und Ende ist am Messeplatz.

6:00 Uhr - Erste Traktoren blockieren Auffahrten der A62 bei Landstuhl

Landwirte haben im Westen der Pfalz erste Autobahnauffahrten blockiert. Betroffen sind die Auffahrten zur A62 bei Landstuhl.