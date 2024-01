Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:54 Uhr Juhu - Die Verkehrsübersicht geht wieder! Die Technik hat das Problem gefixt und ihr könnt die aktuellen Verkehrsmeldungen nun sowohl auf der Website, als auch in der App einsehen. Aktuelle Verkehrsmeldungen

10:35 Uhr A63 in Richtung Mainz weiterhin gesperrt Die seit den frühen Morgenstunden bestehende Sperrung der A63 von Göllheim in Richtung Mainz dauert an. Hier sind gerade rund 1.000 Landwirte unterwegs, die in die Landeshauptstadt wollen. Rund um das Autobahnkreuz Alzey kommt es deshalb weiterhin zu Verkehrsbehinderungen. Auch auf weiteren Autobahnen, beispielsweise der A61 zwischen Koblenz und Bingen, sowie zahlreichen Landstraßen sorgen derzeit Traktor-Kolonnen für kilometerlange Staus. Zur Lage an der A63 und an weiteren Brennpunkten der Bauernproteste gibt es gleich mehr in unserem Live-Stream. Live-Stream: Wie laufen die Bauernproteste in RLP und BW? Blockierte Autobahnen, in die Städte rollende Traktoren und Kundgebungen - die Landwirte halten Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in Atem. Wie ist die aktuelle Lage? In einem Live-Stream am Montagvormittag erfahrt ihr hier und auf unserer Facebook-Seite alles Wichtige zu den Bauernprotesten. Unsere SWR-Reporterinnen und -Reporter geben euch den Überblick und schildern ihre Eindrücke vor Ort.

10:11 Uhr Und weiter geht die wilde Fahrt! Und hiermit übernehme ich, Nils Salecker. Ich update euch weiterhin mit allen Infos rund um die Bauernproteste heute in RLP. Die meisten Blockaden rund um die Autobahn-Auffahrten haben sich mittlerweile aufgelöst und die Traktor-Kolonnen rollen in Richtung Städte, wo im Laufe des Tages einige Kundgebungen geplant sind, unter anderem in Ludwigshafen, Mainz oder Trier. 🚜

Hier dürfte es ab sofort immer voller werden. Wer heute nicht unbedingt mit dem Auto in die Innenstädte muss, sollte das also besser bleiben lassen. Entspannt wird's hier heute sicherlich nicht. Shoppen in Mainz, Trier und Co. könnt ihr gerne auch ab morgen wieder - dann in aller Ruhe. 👝

10:00 Uhr War das ein Ritt! Ihr lieben Leute, was war das für ein Start in die Woche? Wow, ich bin echt ein bisschen platt. Ich hoffe, ihr seid überall gut angekommen und wenn ihr noch im Verkehr steckt: Haltet durch, ihr schafft das! Danke fürs Mitlesen an diesem aufregenden Montag! Ich verabschiede mich jetzt von euch, aber nicht ohne euch zwei Ausblicke da zu lassen 😊 1. Meine Kolleginnen und Kollegen werden diesen Ticker auch nach 10 Uhr weiter mit wichtigen Infos zu den Protesten füllen, den Anfang macht jetzt gleich Nils Salecker

2. Ich komme morgen wieder Habt einen wunderschönen Montag!

9:57 Uhr Reporter Christian Altmayer spricht mit einem Bauern aus Badem Hier kommt eine Stimme aus der Eifel! Unser Reporter Christian Altmayer hat sich mit einem der Demonstranten unterhalten. Stefan Schüssler ist Landwirt aus Badem und fordert, dass die Ampel auf die Forderungen des Mittelstands eingehen soll. Das ganze Gespräch könnt ihr euch hier anschauen:

9:54 Uhr Wir gehen live! ... also anders live! Der Ticker ist natürlich auch live, aber später schalten wir unter anderem live auf die A63, wo ein größerer Konvoi aus Traktoren und Lkw erwartet wird, der nach Mainz auf den Messeplatz fährt. Natürlich gibt es auch Bilder und Eindrücke aus den anderen Landesteilen. Live-Stream: Wie laufen die Bauernproteste in RLP und BW? Blockierte Autobahnen, in die Städte rollende Traktoren und Kundgebungen - die Landwirte halten Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in Atem. Wie ist die aktuelle Lage? In einem Live-Stream am Montagvormittag erfahrt ihr hier und auf unserer Facebook-Seite alles Wichtige zu den Bauernprotesten. Unsere SWR-Reporterinnen und -Reporter geben euch den Überblick und schildern ihre Eindrücke vor Ort.

9:22 Uhr Technische Probleme bei der Verkehrsübersicht So, nun ist es passiert, unsere Verkehrsübersicht ist überlastet und spuckt gerade keine aktuellen Infos mehr aus. Das tut uns sehr leid! Die Technik ist informiert und versucht das Problem so schnell wie möglich zu beheben. 💪 P.S.: In der App funktioniert noch alles, da könnt ihr gerne schauen!

9:14 Uhr Verkehrslage: Bisher ohne große Zwischenfälle Von unseren Reporterinnen und Reportern im ganzen Land höre ich gute Nachrichten: Ja, der Verkehr ist echt ziemlich beeinträchtigt, aber es gab keine Unfälle und das große Chaos ist bisher ausgeblieben. Ganz oft sind die Autofahrer auch verständnisvoll. Luca Schulz berichtet aus Landstuhl, dass Einige den Bauern einen Daumen nach oben zeigen. Aus Ludwigshafen höre ich, dass viele auch klatschen, wenn die Traktoren an ihnen vorbeifahren.

8:44 Uhr Ausblick: Das kommt heute noch Die Blockaden heute Morgen waren erst ein Teil des Protesttags. Die Landwirte werden im Laufe des Tages in verschiedenen Konvois durchs Land fahren. Eine Gruppe will am Vormittag von Kirchheimbolanden über Alzey nach Mainz fahren. Am Nachmittag startet dann eine Gruppe aus dem Norden nach Mainz. Auf den Straßen wird also den ganzen Tag einiges los sein. Hier nochmal eine Vogelperspektive von heute Früh: Auf der A1 bei Kenn im Kreis Trier-Saarburg kommt es aufgrund der Bauerndemos zu Staus. SWR Sendung am Mo. , 8.1.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell

8:33 Uhr So sah es heute Morgen auf den Autobahnen aus Wir haben für euch mal ein paar Eindrücke aus dem Land zusammen geschnitten. So sah das heute Morgen auf den Autobahnen aus, als die Blockaden um 6 Uhr los gegangen sind.

8:21 Uhr Was außer Protesten und Streiks sonst noch passiert in der Welt Am Bezirksgericht in Osla beginnt das Verfahren zur Klage von Rechtsterrorist Anders Breivik gegen den norwegischen Staat. Breivik verklagt Norwegen, weil der Staat seiner Ansicht nach bei seinen Haftbedingungen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Der Attentäter hatte im Sommer 2011 auf der Insel Utøya 69 Menschen getötet. Acht weitere starben bei einer durch Breivik gezündeten Autobombe in der norwegischen Hauptstadt Oslo. In Berlin soll heute das Gründungsmanifest des "Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit" vorgestellt werden. Die sogenannte "Wagenknecht-Partei" war Ende Oktober zunächst als Verein vorgestellt worden, nun steht die offizielle Parteigründung der ehemaligen Linken-Politikerin an. Ein erster Bundesparteitag ist für Ende Januar ebenfalls in Berlin geplant. Die US-Firma Astrobotic will heute eine Rakete zur ersten privaten Mondlandung ins All schicken. Die Rakete mit dem Landefahrzeug "Peregrine" soll frühestens um 8:18 Uhr unserer Zeit vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral starten. Die Landung der Kapsel ist für den 23. Februar geplant. Es wäre die erste amerikanische Mondlandung seit mehr als 50 Jahren.

8:06 Uhr Wie viele Traktoren sind es denn jetzt? Fast minütlich laufen bei mir Meldungen aus allen Regionen in Rheinland-Pfalz ein, wie viele Traktoren, wo unterwegs sind. Aus dem Innenministerium heißt es mittlerweile: Mehr als 100 angemeldete Aktionen gibt es bei uns im Land. Es ist echt nicht einfach da mal einen gesammelten Überblick zu machen, aber hier mal ein kleiner Einblick aus der letzten Stunde: Mindestens 200 Traktoren auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim

25 Traktoren in Landstuhl bei Kaiserslautern

Circa 100 Traktoren und Lastwagen auf dem Messeplatz in Worms

In Bingen werden nachher um die 1.000 Traktoren erwartet Auch in Worms protestieren heute zahlreiche Bauern gegen die geplanten Kürzungen der Ampel-Koalition. SWR

7:51 Uhr Von Montabaur nach Mainz Christoph Bröder war heute Morgen dabei, als sich die Landwirte bei Montabaur getroffen haben. Mittlerweile sind sie auf dem Weg nach Mainz.

7:42 Uhr Aus dem Umland nach Mainz - keine gute Idee Meine Kollegin Julia Lotz berichtet: Die Rheinhessenstraße ist komplett dicht! Das ist eine wichtige Pendlerstrecke für alle die, die in Mainz arbeiten, aber etwas außerhalb wohnen. Auch Schulbusse stecken da offenbar fest. Ich schicke mal einen ganz lieben Gruß an alle raus, die da gerade irgendwo feststecken! Haltet durch 🙋‍♀️

7:35 Uhr Fake News zu den Bauernprotesten Auf X (ehemals Twitter) trendet der #Bauernproteste heute Morgen. Das ist nicht verwunderlich, denn das bewegt heute einfach alle. Aber Achtung, die Aufmerksamkeit für diesen Hashtag wird auch genutzt, um Fake News zu verbreiten. Ein Nutzer schreibt zum Beispiel, dass die "Aggrarchaoten" - ja, das steht wirklich mit zwei G in seinem Beitrag - die A44 bei Kassel in Brand gesetzt hätten. Dazu postet er ein vollkommen verwackeltes Bild von einer brennenden Böschung. Das Bild passt aber gar nicht zur aktuellen Helligkeit um diese Uhrzeit. Wenn ihr sowas lest, seid kritisch, checkt die Fakten und die Quellen. Wenn ihr unsicher seid, googelt danach. Zumeist lassen sich Fake News dann schnell entlarven!

7:22 Uhr In der Westpfalz ist es bislang ruhig ... ... zumindest sagt das die Polizei! Ihr Westpfälzer habt euch gut auf die Proteste eingestellt, hm? Keine großen Rückstaus, trotz der blockierten Anschlussstellen. Auch aus der Pfalz und der Südpfalz gibt es Ähnliches zu berichten: Stau bisher nur auf der B271, die zur A6 bei Grünstadt führt. Das ist wohl aktuell die beliebteste Ausweichstrecke und deswegen staut es sich hier.

7:06 Uhr So sah es heute Morgen in Montabaur aus Hier laufen schon die ersten Bilder unserer Reporterinnen und Reporter ein! Das hier hat mein Kollege Christoph Bröder aus Montabaur geschickt. Der Konvoi ist gerade gestartet und rollt jetzt auf der A3 Richtung Köln. Wenn ihr auch Bilder habt: schickt sie gern durch an rlp-newsticker@swr.de. Bauernprotest auf der A3 bei Montabaur SWR

6:45 Uhr Diese Autobahnen sind dicht Sie haben es angekündigt und genau so ist es gekommen: Seit sechs Uhr blockieren die Landwirte rund 30 Anschlussstellen der A60, der A61 und der A63. Mein Kollege Torsten Nenner kämpft sich gerade durch und ist auf dem Weg in den SWR nach Mainz. Er hat bestätigt: Ja, es ist alles dicht. Die A 63 ist ab der Anschlussstelle Göllheim in Richtung Mainz voll gesperrt. Ebenso ist die Rheinbrücke in Worms in Richtung Hessen blockiert. Die A61 wird zwischen dem Kreuz Koblenz und dem Dreieck Nahetal in beiden Richtungen teilweise durch Traktorenkolonnen blockiert - ebenso die A3 bei Montabaur. Und bitte passt auf: Vereinzelt können Gegenstände, wie Strohballen auf oder neben den Fahrbahnen der Land- und Bundesstraße liegen. Zahlreiche langsam fahrende Traktoren sind dort unterwegs.

6:15 Uhr Kann ich die Traktoren nicht einfach überholen? Vielleicht habt ihr euch gefragt: Wenn die Landwirte auf der Autobahn fahren, dann kann ich die ja überholen! Wir haben dazu mit der Autobahnpolizei Heidesheim gesprochen und die sagen: Die Polizei begleitet die Demo und achtet darauf, dass Demonstrierende und "normaler Verkehr" nicht zusammen kommen. Das heißt: Auch auf einer mehrspurigen Autobahn werdet ihr nicht an dem Protest-Konvoi vorbeifahren können. Solltet ihr trotzdem iiiirgendwie auf der Autobahn in den Konvoi rein geraten, könnt ihr langsam und vorsichtig überholen. Die Traktoren fahren auf der rechten Spur und lassen erfahrungsgemäß 20 Meter Abstand zwischen den einzelnen Fahrzeugen, so dass es dann auch möglich sein sollte, über die gewünschte Ausfahrt abzufahren.

6:10 Uhr Der Blick auf die Straßen Verkehrschaos: Ja oder Nein? Vielleicht habt ihr euch schon einen Schleichweg zurecht gelegt, wie ihr heute zur Arbeit kommt? Ob der frei ist oder ob ihr doch besser woanders entlang fahren solltet, checkt ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Deutschlandweit protestieren heute Bauern gegen die Sparmaßnahmen der Ampel-Koalition. Die hat zwar inzwischen eingelenkt, doch den Landwirten geht das nicht weit genug. Deshalb ist heute auf den Straßen in Rheinland-Pfalz mit erheblichen Einschränkungen durch die protestierenden Bauern zu rechnen. Zum neuen Jahr hat Malu Dreyer heute Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für einen Neujahrsempfang in die Staatskanzlei eingeladen. In Cochem stehen heute insgesamt sechs Atomwaffengegner vor Gericht, weil sie auf das Gelände des Fliegerhorsts in Büchel eingedrungen waren. Eine Mahnwache ist für 8 Uhr angekündigt.

6:01 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz: Frostig! 🥶 Nachdem wir ja mit knapp 10 Grad plus durch die Feiertage gedümpelt sind, ist jetzt der Frost zurück in Rheinland-Pfalz. Zweistellige Minusgrade in der Nacht: Zieht euch warm an! Trotzdem bleiben wir in RLP größtenteils von Schnee und Eisglätte "verschont", denn es soll fast überall trocken bleiben. Mehr zum Wetter hat unser Wetterexperte Donald Bäcker: Video herunterladen (30,2 MB | MP4) Sendung am Mo. , 8.1.2024 19:57 Uhr, SWR Wetter Rheinland-Pfalz, SWR RP