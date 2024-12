Blog: Brand in Seniorenheim Otterberg, Unfall auf A6 bei Kaiserslautern, Geld für Jugendämter der Westpfalz

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:34 Uhr ++ Polizei nimmt Kind in Kaiserslautern in Obhut ++ Ein betrunkener Mann hat am Hauptbahnhof Kaiserslautern die Fürsorgepflicht für seine Tochter verletzt - und ist auch noch mit der Bundespolizei aneinandergeraten. Die wurde gerufen, weil der Mann am Bahnhof eingeschlafen ist, während seine neunjährige Tochter bei ihm war. Ein Alkoholtest hatte fast 1,7 Promille bei ihm ergeben. Auf dem Weg zur Polizei hatte er die Beamten mehrmals beleidigt. Als die Bundespolizisten ihn festnehmen wollten, hat er sie angegriffen. Die Tochter wurde zur Lebensgefährtin des Mannes gebracht. Auf ihn könnten jetzt mehrere Strafen zukommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 16:30 Uhr.

15:13 Uhr ++ Wieslautertalbahn bei Dahn wird teurer ++ Die Bauarbeiten an der Wieslauterbahn im Dahner Felsenland werden teurer als geplant. Das Projekt soll fast drei Millionen Euro mehr kosten. Auf der Strecke sollen wieder Personen- und Güterzüge fahren, deshalb muss sie saniert und erweitert werden - diese Arbeiten kosten aber mehr als bisher angenommen. Der Kreistag in der Südwestpfalz will heute Nachmittag über die Finanzierung entscheiden. Immerhin trägt auch er einen Teil der Kosten. Aktuell verkehren auf der Strecke zwischen Bundenthal und Hinterweidenthal nur Ausflugszüge. Zu Jahresbeginn wurde entschieden, dass dort auch wieder Personen- und Güterzüge fahren sollen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 14:30 Uhr.

13:13 Uhr ++ A6 nach Unfall teilweise wieder frei ++ Autofahrer können auf der A6 zwischen Kaiserslautern West und Einsiedlerhof zumindest wieder auf einer Spur fahren. Allerdings staut es sich laut Autobahnpolizei noch stark zurück. Die Strecke war wegen eines Unfalls seit dem frühen Morgen gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist ein LKW ungebremst in ein Auto gefahren. Dabei wurde der LKW-Fahrer leicht verletzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 12:30 Uhr.

11:43 Uhr ++ Zoo-Kita in Kaiserslautern bekommt Bauwagen ++ Die Kinder der Zoo-Kita in Kaiserslautern-Siegelbach können nun das ganze Jahr über in der Natur betreut werden. Die allererste Zoo-Kita Deutschlands hat nach Angaben der Stadt nämlich jetzt einen Bauwagen bekommen. Der Bauwagen mit zwei Abteilen bietet Platz für die 15 bis 20 Kita-Kinder. Sie können jetzt wetterunabhängig von den Erzieherinnen betreut werden. Bisher musste die 2022 gegründete Kita bei schlechtem Wetter in provisorischen Räumen unterkommen - wie dem Vereinsheim der Zoofreunde Siegelbach. Das Land hat den Kauf des Bauwagens größtenteils gefördert. Ziel der Kita "Siegelbacher Waldmäuse" ist es, die Kinder frühzeitig an die Natur und Tiere heranzuführen. Dies geschieht mit pädagogischen Ansätzen der Wald- und Zoopädagogik. Außerdem plant die Zoo-Kita die Öffnungszeiten auszuweiten und ein gemeinsames Mittagessen anzubieten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 11:30 Uhr.

10:49 Uhr ++ Geld für Sanierung Ortsdurchfahrt Lauterecken ++ Das Land unterstützt den Landkreis Kusel finanziell bei der Sanierung einer Kreisstraße. Für die neue Ortsdurchfahrt in der Stadt Lauterecken gibt es mehr als 800.000 Euro Fördergeld. Das hat das Verkehrsministerium mitgeteilt. Die Straße durch Lauterecken wird komplett saniert. Dabei werden unter anderem auch die Gehwege ausgebaut. Verkehrsministerin Daniela Schmitt sagt, dass die neue Ortsdurchfahrt in Lauterecken durch den Ausbau wesentlich verkehrssicherer wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 10:30 Uhr.

10:47 Uhr ++ Auto brennt in Göllheim ++ In Göllheim im Donnersbergkreis hat in der Nacht auf Sonntag ein Auto gebrannt. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz. Durch die starke Hitze wurde außerdem ein zweites Auto in der Nähe leicht beschädigt. Warum das Auto gebrannt hat, ist noch nicht klar. Das ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 10:30 Uhr.

9:35 Uhr ++ Unfall auf A6 - mit Sperrung ++ Die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen Kaiserslautern-West und Einsiedlerhof aktuell wegen eines Unfalls gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist ein Lkw ungebremst in ein Auto gefahren. Dabei wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Aufräumarbeiten dauern an. Bis der Straßenabschnitt wieder freigeräumt ist, wird der Verkehr umgeleitet. Laut Polizei wird es bis zirka 12.00 Uhr dauern, bis die Autobahn wieder frei ist. Es hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 7:30 Uhr.

8:46 Uhr ++ Mofas und E-Scooter in Pirmasens gestohlen ++ Am Wochenende sind in Pirmasens mehrere Mofas und E-Scooter gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte in der Innenstadt einen E-Scooter und vier Roller gestohlen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei jeweils um die selben Täter handelt. Der Schaden beträgt fast 5.000 Euro. Die Polizei in Pirmasens bittet Zeugen um Hinweise. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 8:30 Uhr.

8:42 Uhr ++ Kreis Südwestpfalz will das Land verklagen ++ Der Kreistag Südwestpfalz stimmt heute über eine Klage gegen das Land ab. Grund ist die finanzielle Lage des Kreises. Es fehlen Millionen, um alle Kosten im Sozialbereich stemmen zu können. Diese werden von Bund und Land vorgegeben. SWR-Reporterin Christina Fleischanderl fasst die Einzelheiten zusammen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 8:30 Uhr.

6:27 Uhr ++ Brand in Seniorenzentrum in Otterberg ++ In Otterberg hat es am Samstagmorgen in einem Seniorenzentrum gebrannt. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, konnte dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden. Sie hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Alle weiteren Infos gibt es hier von SWR-Reporter Sebastian Stollhof. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:24 Uhr ++ Geld für Jugendämter in der Westpfalz ++ Das Land unterstützt Kommunen in der Westpfalz finanziell, damit sie sich besser um minderjährige Kinder kümmern können, die einen Vormund brauchen. Vom Innenministerium bekommen die Landkreise Kaiserslautern, Donnersberg, Kusel und die Stadt Kaiserslautern 350.000 Euro. Das Geld soll dabei helfen, eine gemeinsame Koordinierungsstelle für Vormundschaften einzurichten. Für die Jugendämter ist die Suche nach einem Vormund durch eine Gesetzesänderung schwieriger geworden. Durch die gemeinsame Koordinierungsstelle wollen die Jugendämter in der Westpfalz in dieser Sache effizienter zusammenarbeiten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:14 Uhr ++ So wird das Wetter im Westen der Pfalz am Montag ++ Im Laufe des Tages steigt die Temperatur noch ein bisschen weiter - auf milde Spitzenwerte von 6 Grad im Pfälzer Wald bis 8 Grad am Glan.

Der Tag verläuft trocken und es überwiegen die Wolken, die Sonne kommt selten heraus. Der Wind weht mäßig und teils böig aus West bis Südwest. Und so geht es wettertechnisch weiter: Auch morgen viele Wolken. Mittwoch teilweise nass und weiterhin mild. Die protestantische Kirche in Imsbach im Winter. SWR