Haus in Biedesheim komplett abgebrannt

In Biedesheim im Donnersbergkreis ist ein Haus komplett abgebrannt. Die Feuerwehr war bis zum Sonntagmorgen im Einsatz.

Kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zu einem Brand in Biedesheim aus. Aus bislang noch ungeklärten Gründen war der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Bewohnerin konnte das Haus nach Angaben der Feuerwehr rechtzeitig verlassen - verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war bis zum Sonntagmorgen um 10 Uhr im Einsatz. Etwa 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Göllheim und Eisenberg, dazu Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Polizei.

Bevölkerung über WarnApps informiert

Aufgrund des vielen Rauches wurde die Bevölkerung über KatWarn und Nina gewarnt. Die Nachbarn mussten ihre Häuser vorübergehend verlassen.

Das Haus in Biedesheim ist komplett abgebrannt und derzeit nicht bewohnbar. Feuerwehr Göllheim

Nach Angaben der Polizei entstanden 350.000 Euro Schaden, angrenzende Häuser sind nicht beschädigt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt die Brandursache.