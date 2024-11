Blog: Wieder Warnstreiks der IG Metall im Westen der Pfalz, A63 ab heute Abend gesperrt

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:09 Uhr ++ A63 bei Göllheim am Abend gesperrt ++ Autofahrer müssen ab heute Abend mit Verkehrsbehinderungen auf der A63 Richtung Mainz rechnen. Zwischen den Abfahrten Winnweiler und Göllheim wird nach Angaben der Autobahn GmbH die Fahrbahn erneuert. Dieser Autobahnabschnitt in Richtung Mainz ist ab heute Abend bis nächste Woche Mittwoch immer nachts an den Werktagen voll gesperrt - von 19.30 Uhr bis 04.00 Uhr früh. Und am kommenden Wochenende ist die A63 in dem Bereich wegen der Bauarbeiten dann komplett gesperrt. Autofahrer können die Baustelle ab Winnweiler über die B48 und dann über die Landesstraße Richtung Göllheim umfahren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.11.2024 um 15:30 Uhr.

12:37 Uhr ++ Wieder Streiks im Tarifstreit in der Metallbranche ++ Im laufenden Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie gehen heute in der Westpfalz die Warnstreiks weiter. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall wird seit dem frühen Morgen beim Automobilzulieferer BorgWarner in Kirchheimbolanden gestreikt. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten in der Metallbranche unter anderem eine Lohnerhöhung von 7 Prozent. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Erhöhung von 3,6 Prozent über zwei Jahre. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.11.2024 um 11:30 Uhr.

10:51 Uhr ++ 2.000 Pfälzer Unternehmen von Ausgang der US-Wahl betroffen ++ Die Wirtschafts- und Handelsunternehmen in der Pfalz blicken gespannt auf die Präsidentenwahl in den USA. Vor allem Unternehmen, die enge Geschäftsbeziehungen mit dem Land haben, befürchten, dass nach der Wahl das Geschäft mit Amerika schwieriger werden könnten. Das sagt der USA-Referent der Industrie- und Handelskammer, IHK Pfalz, Kai von Linden. Vor allem Maschinenbauunternehmen und die Chemiebranche seien betroffen: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.11.2024 um 9:30 Uhr.

9:43 Uhr ++ Verkehrsbehinderungen in Pirmasens ++ Ab heute müssen Autofahrer in Pirmasens mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Und zwar an der Ecke Schachenstraße und Teichstraße, nahe des Strecktalparks. Dort verlegen die Stadtwerke eine neue Fernwärmeleitung. Während der Arbeiten muss am Donnerstag zwischenzeitlich auch die Fernwärme für das Rheinberger-Gebäude in Pirmasens abgeschaltet werden. Die Bauarbeiten dauern nach Angaben der Stadtwerke voraussichtlich etwa zwei Wochen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.11.2024 um 9:30 Uhr.

6:57 Uhr ++ Feuer im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern ++ In den frühen Morgenstunden hat es nach Angaben eines Sprechers im Westpfalz-Klinikum gebrannt. Das Feuer sei gegen ein Uhr in einem Zimmer des Hauses 8 ausgebrochen. Von der betroffenen Station seien 20 Patienten vom Krankenhauspersonal und der Feuerwehr in nicht verrauchte Bereiche gebracht worden. Kaiserslautern Keine Verletzten Station nach Zimmerbrand im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern geräumt Im Westpfalz-Klinikum hat es in der Nacht gebrannt. Ausgebrochen war das Feuer offenbar in einem Zimmer. Verletzt wurde niemand. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.11.2024 um 7:30 Uhr.

6:42 Uhr ++ Sportergebnisse aus der Westpfalz ++ Fußball: Der FK Pirmasens hat am Samstag in der Oberliga 2:0 gegen den SV Auersmacher gewonnen. In der Tabelle steht der FKP damit weiterhin auf dem ersten Platz - der SV Morlautern auf dem letzten. Die Morlauterer haben nämlich 0:3 gegen den FC Blau-Weiß Karbach verloren. Einen Sieg geholt hat dagegen der FC Homburg am Samstag in der Regionalliga - 1:0 gegen Hoffenheim II.



Handball: Der TUS 04 Dansenberg hat gestern knapp gewonnen - 28:27 gegen den TV Offenbach.

Eishockey: Da haben die Zweibrücker Hornets gestern verloren - 3:4 gegen die Mad Dogs Mannheim. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.11.2024 um 6:30 Uhr.