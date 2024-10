Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

12:58 Uhr ++ Lottospieler aus Kreis Kaiserslautern gewinnt ++ Mehr als 880.000 Euro: So viel Geld hat am Wochenende ein Lottospieler aus dem Kreis Kaiserslautern gewonnen. Der Tipper hatte laut Lotto sechs richtige Zahlen. Für den Jackpot von knapp 10 Millionen Euro hat nur die richtige Superzahl gefehlt. Die gewonnen knapp 900.000 Euro findet der Gewinner jetzt schon bald auf seinem Konto. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.10.2024 um 12:30 Uhr.

10:47 Uhr ++ Kaiserslautern mit deutlich höheren Ausgaben ++ Der Stadtrat Kaiserslautern hat für das vergangene Jahr 13 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. Das hat der Rat in seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Unter anderem waren die Ausgaben für Personal und Kitas 2023 höher als im Haushalt bisher vorgesehen war. Die Stadtspitze geht davon aus, dass das vergangene Jahr trotzdem mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen werden kann und es keine Auswirkungen auf die Entschuldung hat. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.10.2024 um 10:30 Uhr.

7:45 Uhr ++ Zugausfälle zwischen Schopp und KL ++ Auf der Bahnstrecke zwischen Schopp und Kaiserslautern müssen sich Bahnreisende ab heute auf Zugausfälle und Ersatzbusse einstellen. Laut Bahn werden auf der Strecke bis zum 28.Oktober die Gleise erneuert. Von den Bauarbeiten ist tageweise auch die Regionalbahn von Kaiserslautern Richtung Pirmasens betroffen. Am dritten und vierten Oktoberwochenende fällt der Nachtzug um kurz vor 1 Uhr aus. Reisende sollen laut Bahn mehr Zeit einplanen und auf die Aushänge vor Ort und die Hinweise in der DB Navigator-App achten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.10.2024 um 7:30 Uhr.

6:52 Uhr ++ Diesel in Schönenberg-Kübelberg ausgelaufen ++ Auf einem Firmengelände in Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel sind am Abend hunderte Liter Diesel ausgelaufen. Nach Polizeiangaben ist bei dem Versuch, einen Dieseltank zu befüllen, ein technisches Problem aufgetreten. Deshalb sind rund um die Betriebstankstelle der Firma zwischen 500 und 800 Liter Diesel ausgelaufen – und teilweise auch ins Erdreich gesickert. Die Mitarbeiter der Firma und kdie Feuerwehrleute mussten Sand ausschütten, um den auslaufenden Diesel einzudämmen. Die Wasserbehörde hatte am Abend entschieden, dass die betroffene Erde ausgebaggert werden muss. In die Kanalisation sei der Kraftstoff nicht gelaufen, so die Feuerwehr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ Millionen für Städte in der Westpfalz ++ In der Westpfalz profitieren zahlreiche Städte, Kreise und Kommunen vom neuen regionalen Zukunftsprogramm des Landes. Ministerpräsident Alexander Schweitzer hatte zu seinem Amtsantritt rund 200 Millionen Euro an besonders finanzschwache Kommunen zugesagt. Insgesamt fließen durch das regionale Zukunftsprogramm etwa 55 Millionen Euro in die Westpfalz. Gedacht ist das Geld beispielsweise für neue Spielanlagen oder Lernräume in Schulen und Kindertagesstätten. Auch in neue Technik in Dorfgemeinschaftshäusern und Sportstätten kann investiert werden. Mehrere Millionen gibt es beispielsweise für die Verbandsgemeinden Landstuhl, Oberes Glantal, Waldfischbach-Burgalben oder auch Winnweiler. Die Stadt Pirmasens bekommt etwa 6,5 Millionen Euro aus dem Programm. Der Kreis Südwestpfalz rund 2,3 Millionen Euro. Mit der Finanzspritze will das Land nach eigenen Angaben dafür sorgen, dass Menschen überall in Rheinland-Pfalz gleiche Lebensverhältnisse haben und die wirtschaftliche Lage nachhaltig verbessert wird. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.10.2024 um 6:30 Uhr.

17:31 Uhr ++ Umfrage zur Fahrradsituation in Pirmasens ++ Wie fahrradfreundlich ist Pirmasens? Das will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club wissen. Deshalb sind alle Pirmasenser aufgerufen, bei einer Online-Umfrage mitzumachen. Laut der Stadt soll der Radverkehr künftig deutlich gestärkt werden. Dabei sei die Rückmeldung der Bürgerinnen und Bürger wichtig. Deshalb sollen möglichst viele Menschen bei der Umfrage des Deutschen Fahrrad-Clubs mitmachen und sagen, was in Pirmasens für Radfahrer gut läuft und was nicht. Außerdem geht es in der Befragung auch um überholende Autofahrer und wie sich das auf Radfahrer auswirkt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 17:30 Uhr.

16:39 Uhr ++ Neues Hotel für Pirmasens? ++ Touristisch könnte sich in Pirmasens bald etwas tun: Vielleicht wird dort ein neues Hotel gebaut. Ein privater Investor hat laut Stadt einen Vorschlag für ein Hotel in der Nähe des Exerzierplatzes gemacht. Die Stadt erwartet, dass dadurch mehr Gäste nach Pirmasens kommen und lokale Geschäfte und Restaurants besuchen. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) ist angetan von der Idee. Ein Hotel würde die touristische Belebung der Innenstadt weiter vorantreiben, so Zwick. Wenn der Stadtrat dem Vorhaben zustimmt, soll es in etwa zwei bis drei Jahren mit dem Bau losgehen. Der Investor würde zwischen sieben und neun Millionen Euro für das Projekt zahlen. An dieser Stelle an der Ecke Höfelsgasse / Dankelsbachstraße, könnte in Pirmasens ein neues Hotel entstehen. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 16:30 Uhr.

15:45 Uhr ++ Ermittlungen wegen brennender Mülleimer in Alsenz ++ Wegen eines brennenden Mülleimers an der B48 bei Alsenz im Donnersbergkreis ermittelt die Polizei. EIn Zeuge hatte am Freitag mehrere Menschen an einem Parkplatz dabei beobachtet, wie sie zwei Mülleimer mit Feuerwerkskörpern in Brand gesteckt haben. Danach sind sie mit einem Auto geflüchtet. Der Wagen wurde dann von der Polizei gefunden - im Auto wurden mehrere Feuerwerkskörper entdeckt. Gegen vier von fünf Leuten, die im Wagen waren, wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Im April und Anfang des Monats hatten an der B48 schon mal Mülleimer gebrannt - die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang besteht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 13:30 Uhr.

15:30 Uhr ++ Stadt Kaiserslautern fehlt Geld im Haushalt ++ Mehr als 13 Millionen Euro haben der Stadt Kaiserslautern im Haushalt für das vergangene Jahr gefehlt. Jetzt muss sich die Stadt nachträglich um mehr Geld kümmern. Das ist heute Thema in der Stadtratssitzung. Allein das Personal soll im vergangenen Jahr drei Millionen Euro mehr gekostet haben. Die Stadt begründet das mit den vielen Beamtinnen und Beamten, die gerade in Pension gehen. Ihre Pension muss die Stadt zahlen und gleichzeitig neue Mitarbeitende einstellen. Ein anderer Punkt, der mehr Geld gebraucht hat als angedacht war, sind die Kitas. Denn durch das neue Kindertagesstättengesetz muss die Stadt nachträglich Ausgaben der Kitas übernehmen. Dabei geht es um Personalkosten, aber auch um andere Anschaffungen. In diesem Bereich sind es rund fünfeinhalb Millionen Euro mehr als für das Jahr 2023 ursprünglich geplant waren. Ein Nachtragshaushalt soll das Finanzproblem der Stadt jetzt regeln. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 12:30 Uhr.

15:15 Uhr ++ A6: Sperrung der Anschlussstelle Ramstein früher aufgehoben ++ Gute Nachricht für Autofahrer: Die Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim ist ab heute schon wieder frei. Die Bauarbeiten dort sind früher beendet worden. Deshalb ist die Anschlussstelle nicht mehr gesperrt. Doch schon bald wird im Bereich Ramstein wieder gebaut. Es folgt ein zweiter Bauabschnitt an der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach. Dieses Mal in Fahrtrichtung Saarbrücken. Die Bauarbeiten sollen am 14. Oktober beginnen. Dafür muss die Anschlussstelle dann für knapp drei Wochen voll gesperrt werden. Die Verkehrssicherung wird ab heute schon eingerichtet. Für den Verkehr hat das laut der Autobahn GmbH allerdings keine großen Auswirkungen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 13:30 Uhr.

11:40 Uhr ++ Bauarbeiten auf dem Sonnenberg in Kaiserslautern ++ Auf dem Sonnenberg in Kaiserslautern startet die Stadt heute mit Tiefbauarbeiten. Das betrifft die Emil-Caesar-Straße und die Hussongstraße. In den nächsten Wochen sollen in dem Bereich der Straßenbelag, Schächte und Rinnen erneuert werden. Die betroffenen Straßen auf dem Sonnenberg werden zeitweise voll gesperrt, teilt die Stadt Kaiserslautern mit. Die Bauarbeiten sollen am 27. Oktober abgeschlossen sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 10:30 Uhr.

9:19 Uhr ++ Bauarbeiten an Gasleitung im Kreis KL ++ In den nächsten Tagen kann es zwischen Kindsbach und Hohenecken im Kreis Kaiserslautern laut werden. Dort wird nämlich nach Angaben des zuständigen Unternehmens ab heute an Gasleitungen gearbeitet - zum Teil auch in der Nacht. Die Arbeiten sind Teil eines größeren Projektes. Dabei soll das Gasnetz in Kaiserslautern und Umgebung umgebaut werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 9:30 Uhr.

8:10 Uhr ++ Sport-Ergebnisse vom Wochenende ++ In Otterbach im Kreis Kaiserslautern hat am Wochenende die deutsche Jiu-Jitsu Meisterschaft stattgefunden. Dabei waren die Otterbacher Kampfsportler besonders erfolgreich. Der Verein konnte 24-mal Gold holen. Am Wochenende wurde auch gekickt: Während die erste Mannschaft des FCK gegen SV Elversberg unterlag, konnte sich in der Oberliga die Lauterer U21-Mannschaft mit 6:2 gegen die Sportfreunde Eisbachtal durchsetzen. Und in der gleichen Liga hat am Wochenende auch der FK Pirmasens gewonnen - und zwar mit 3:2 gegen den FV Eppelborn. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 07:30 Uhr.

6:57 Uhr ++ Straße in Otterbach wird vorerst nicht saniert ++ Die Otterstraße in Otterbach im Kreis Kaiserslautern wird nicht mehr in diesem Jahr erneuert. Nach Angaben des zuständigen Landesbetriebs Mobilität hängt das an anderen Baustellen. Der Ausbau ist seit vielen Jahren ein Thema. Die Landesstraße führt von Otterberg nach Otterbach. Der Zustand dort ist schlecht. Das sagt auch der Landesbetrieb Mobilität. Anwohner haben sich in der Vergangenheit immer wieder beschwert. Geplant ist, die Straße auf einer Länge von fast 600 Metern zu erneuern. Das wird nach Angaben des Landesbetriebs etwa ein Jahr dauern. So schnell kann dort aber nicht angefangen werden. Das Problem sei die Umleitungsstrecke. Denn dort gibt es auch Bauarbeiten, die sich verzögern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 06:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ A63 zwischen Kaiserslautern und Mainz gesperrt ++ Die A63 von Kaiserslautern in Richtung Mainz ist aktuell zwischen Freimersheim und Erbes-Büdesheim voll gesperrt. Grund sind Aufräumarbeiten nach einem Unfall. Dabei waren zwei Autos zusammengestoßen. Zwei von insgesamt sechs Insassen wurden schwer, die anderen leicht verletzt. Alle sechs wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei überschlug sich eines der Autos bei dem Unfall und blieb auf der Seite liegen. Das andere prallte gegen die Mittelleitplanke. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet. Die Strecke soll vermutlich gegen 7 Uhr wieder freigegeben werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.10.2024 um 06:30 Uhr.