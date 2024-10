Blog: Nach Fund einer Frauenleiche in KL: Tatverdächtiger in U-Haft, Polizei sucht Opfer von Gewalttat in Kaiserslautern

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

++ Nach Fund einer Frauenleiche in KL: Tatverdächtiger in U-Haft ++ Anfang September wurde in einer Wohnung in Kaiserslautern die Leiche einer 20 Jahre alten Frau gefunden - sie wurde möglicherweise getötet. Jetzt sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitgeteilt. Nachdem die Leiche der Frau gefunden wurde, war der Verdächtige schon mal vorübergehend festgenommen worden. Unter Auflagen wurde er wieder freigelassen. Weil die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben jetzt weitere Ermittlungsergebnisse hat, wurde der Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt. Einzelheiten gibt es nicht, der Tatverdächtige schweigt bisher.

++ Polizei sucht Opfer von Gewalttat in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern sucht die Polizei einen Mann und eine Frau, die am Montag in der Innenstadt von einem 39-Jährigen angegriffen wurden. Er soll in der Nähe der Fußgängerzone erst den Mann umgeschubst haben, der mit einem Rollator unterwegs war. Danach soll er die Frau an den Haaren auf den Boden gezogen haben. Ein Zeuge ist dazwischengegangen und hat die Polizei gerufen. Als die kam, waren der Mann und die Frau, die angegriffen wurden, schon weg – sie sollen sich jetzt bei der Polizei melden. Bei dem mutmaßlichen Angreifer wurde ein Alkoholtest gemacht, der ergab über 3 Promille.

++ Frau fällt bei Urlaubsplanung auf Betrüger rein ++ Eine Frau aus Kaiserslautern ist bei ihrer Urlaubsplanung auf Betrüger reingefallen. Laut Polizei hat die Frau einem vermeintlichen Hotel in Griechenland eine E-Mail geschrieben, weil sie ein Angebot für einen Urlaub wollte. Und das hat offensichtlich gepasst, denn die Frau hat dem vermeintlichen Hotel in Griechenland 3.600 Euro überwiesen - auf ein Konto in Italien. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Frau tatsächlich gar nicht mit dem Hotel Kontakt hatte, sondern mit Betrügern. Sie hat Anzeige erstattet, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

++ Abgabestelle in Kaiserslautern gegen Lebensmittelverschwendung ++ Um in Kaiserslautern etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun, gibt es nach Angaben der Stadt ein neues Angebot im Gebäude der Stadtbibliothek. In Deutschland landen elf Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr in Deutschland im Müll, obwohl sie eigentlich noch gegessen werden könnten. In der Stadtbibliothek gibt es jetzt einen sogenannten "Fair-Teiler" - der besteht aus einem Kühlschrank und einem Vorratsschrank. Wer Lebensmittel übrig hat, die noch gut sind, kann sie dort reinlegen oder man kann sich auch kostenlos etwas mitnehmen. Seit Anfang des Jahres arbeitet die Stadt Kaiserslautern mit der Initiative Foodsharing zusammen und ist auch Foodsharing-Stadt. Einen "Fair-Teiler" gab es bisher auch im "Fairness-Kaufhaus in Kaiserslautern. Nach zehn Jahren endet aber die Kooperation mit der Initative Foodsharing. Laut dem Kaufhaus kann man aber weiterhin dort Lebensmittel abgeben.

++ 11. Auflage der "Pirmasenser Kneipenkultour" ++ Heute Abend laden die Kneipen in Pirmasens zu einer musikalischen Rundtour ein. Besucher können mit einem Bändchen den ganzen Abend über Live-Musik hören. Es gibt in Pirmasens über die ganze Stadt verteilt 16 Liveacts und DJs in 16 Kneipen. Das Ganze startet um 19:30 Uhr und geht bis 2 Uhr nachts. Um von einer Kneipe zur anderen zu kommen, sind vier Shuttlebusse in der Stadt unterwegs, die kostenlos genutzt werden können. Auf dem Programm in den verschiedenen Locations stehen unter anderem eine Mallorca-Party im Foyer des FKP-Stadions, außerdem gibt es noch richtig handgemachte Musik im Irish Pub. Tickets gibt es im Internet, in allen teilnehmenden Kneipen und auch in der Geschäftsstelle des FK Pirmasens.

++ In Kaiserslautern kann wieder Brennholz bestellt werden ++ Bürger in Kaiserslautern können ab sofort wieder bei der Stadt Brennholz bestellen. Die muss dann wissen, wie viel Holz benötigt wird und welche Baumart man haben möchte. Allerdings kann es je nach Bestellung bis April kommenden Jahres dauern, bis das gewünschte Brennholz verfügbar ist. Wer Brennholz bei der Stadt Kaiserslautern kaufen möchte, braucht dafür aber einen Sägeschein, um es vor Ort selbst zu sägen.

++ Diskussion über Fritz-Walter-Stadion im Stadtrat Kaiserslautern verschoben ++ Der Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion zwischen dem FCK und der Stadt Kaiserslautern läuft bald aus. Eigentlich wollte der Stadtrat schon am kommenden Montag über den neuen Vertrag diskutieren. Das klappt jetzt aber doch nicht. Das Thema soll erst in einem Monat auf die Agenda. Eine Million Euro hatte der Stadtrat Kaiserslautern in der vergangenen Sitzung für Sanierungen dem Fritz-Walter-Stadion bewilligt. Im Gegenzug forderte der Rat einen genauen Bericht darüber, was am Stadion zu tun ist. Dieser Bericht wurde nun verschoben. Der Grund: Die zuständigen Ingenieure können nicht, wie der Chef der Stadiongesellschaft sagt. Sie sollen den Mitgliedern des Stadtrats nun im November qualifizierte Antworten über den Zustand des Stadions liefern. Außerdem hätte der Rat in der kommenden Sitzung über den neuen Pachtvertrag des 1. FC Kaiserslautern für das Stadions entscheiden sollen. Der Vertrag wurde von der Stadiongesellschaft und dem FCK in den vergangenen Monaten ausgehandelt. Auch das wurde in die Sitzung im November geschoben.

++ 60 Millionen Euro für Radwege und Straßen in der Pfalz ++ Auto- und Radfahrer in der Westpfalz können sich darauf einstellen, dass in den nächsten Jahren viel auf den Straßen und Radwegen passiert. Das Land gibt mehr als 60 Millionen Euro für sie aus - das steht so im neuen Landesstraßenbauprogramm. Viel Geld hat der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz für den Ausbau der Landesstraße bei Rockenhausen im Donnersbergkreis vorgesehen. Ausbesserungen an der Straße haben bereits im Sommer begonnen. Jetzt wird die Straße in Richtung Rathskirchen ausgebaut. Ein anderes großes Projekt ist der Radweg zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Mackenbach. Dieser wird ausgebaut. Das ist notwendig, damit Radfahrer auch nach dem Ausbau der Autobahnauffahrt sicher fahren können. Insgesamt sollen rund 55 Projekte im Raum Kusel, Kaiserslautern, dem Donnersbergkreis und der Südwestpfalz in Angriff genommen werden.

++ Zweibrücker OB zufrieden mit Tadano-Einigung ++ Marold Wosnitza (SPD), der Oberbürgermeister der Stadt Zweibrücken, zeigte sich erleichtert über die Einigung zwischen Gewerkschaft und Unternehmen. "Für die Stadt ist es wichtig, dass wir jetzt wieder eine Perspektive haben für das Unternehmen, das nicht nur für ein Jahr ausgelegt ist, sondern auf mehrere Jahre", so Wosnitza.

++ BASF informiert über künftige Strategie ++ Bei der BASF in Ludwigshafen steht am Vormittag ein Krisengespräch mit den Mitarbeitern an. Sie sollen Fragen an den BASF-Vorstand stellen können, wie sich der Chemiekonzern in Zukunft aufstellen will. Fest steht, dass im Stammwerk Ludwigshafen Anlagen dahingehend überprüft werden, wie wirtschaftlich sie noch sind. Wahrscheinlich werden diese auch abgeschaltet. Deshalb werden bei der BASF auch Stellen gestrichen.

++ Autofahrerin in der Südwestpfalz überschlägt sich ++ Eine Autofahrerin hat gestern Abend in der Südwestpfalz für einen spektakulären Unfall gesorgt. Sie hat sich in Rieschweiler-Mühlbach mit ihrem Wagen überschlagen, als sie gegen ein geparktes Auto gefahren ist. Die Autofahrerin hat sich dabei leicht verletzt. Die Straße in Rieschweiler-Mühlbach war für die Zeit der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

++ VG Kibo stimmt über Aufwandsentschädigungen ab ++ In Kirchheimbolanden stimmen die Mitglieder des Verbandsgemeinderats heute nochmal über die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Beigeordnete ab. Die VG Kibo hatte beschlossen, den Betrag fast zu vervierfachen. Dafür gab es viel Kritik. Jetzt sollen die Beigeordneten doch weniger Geld bekommen. Etwa 2000 Euro sollten die ehrenamtlichen Beigeordneten in Kirchheimbolanden zukünftig bekommen. Das hatten die Ratsmitglieder Anfang September in einer Sitzung beschlossen. Bisher gab es knapp 600 Euro. Begründet hatte man das dicke Plus damit, dass die bisherige Entschädigung nicht angemessen gewesen sei. Viele Bürgerinnen und Bürger sahen das anders und reagierten mit teils heftiger Kritik. Die wolle man nun Ernst nehmen, haben die Fraktionen CDU, SPD und Bündnis 90/die Grünen erklärt. Die ehrenamtlichen Beigeordneten sollen künftig demnach rund 1600 Euro im Monat.

++ Bürger sollen Ideen für Bereich vor Pfalztheater einbringen ++ Die Stadt Kaiserslautern will in den kommenden Jahren den Bereich rund um das Rathaus umgestalten und dabei die Bürgerinnen und Bürger einbinden. Zum Beispiel soll sich was vor dem Pfalztheater tun, unter anderem soll die Lauter dort wieder sichtbar gemacht werden. Die Stadt will von den Menschen in Kaiserslautern wissen, wie der Bereich vor dem Theater künftig aussehen soll. Wer Ideen hat, kann die noch bis 11. Oktober an die Stadt weitergeben. Und zwar im Lauterer Rathaus, in der Tourist-Info oder im Internet auf der Seite "KL mit Wirkung". Später wird dann ein konkreter Plan für die Umgestaltung entwickelt, in den auch Ideen der Bürger einfließen sollen.

++ Männer prügeln sich im Rathaus Kaiserslautern ++ Nach einem Streit im Rathaus in Kaiserslautern ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Gestern hatten sich im Rathaus-Foyer ein 69-Jähriger und ein 34 Jahre alter Mann gestritten. Geendet hat der Streit mit einer körperlichen Auseinandersetzung: Der ältere Mann soll den jüngeren geschlagen haben. Er wurde leicht verletzt. Warum die beiden sich gestritten haben, hat die Polizei nicht gesagt. Sie hat ein Strafverfahren gegen den mutmaßlichen Schläger eingeleitet.

++ Straßensperrung zwischen Alsenz und Kalkofen ++ Wer im Donnersbergkreis mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich auf eine Umleitung einstellen. Zwischen Alsenz und Kalkofen ist die Landesstraße gesperrt - und zwar heute noch und morgen. Laut der Verwaltung des Donnersbergkreises wird im gesperrten Bereich die Fahrbahn saniert. Wegen der Baustelle fahren teilweise auch Busse anders.

++ "Brillen ohne Grenzen" in der Westpfalz erfolgreich ++ Wer seine alte Brille spenden will, hat seit knapp einem halben Jahr die Möglichkeit dazu. Der Verein "Ärzte für die Westpfalz" unterstützt seitdem das Hilfsprojekt "Brillen ohne Grenzen" - und das offenbar sehr erfolgreich: Die Initiatoren haben gesagt, dass sie gute Kontakte zu den Landräten haben und dadurch viele Brillen-Pakete aus den Rathäusern und Schulen in der Westpfalz bekommen. Wie viele es im vergangenen halben Jahr waren, kann das Hilfsprojekt aber nicht sagen - die Verantwortlichen seien aber zufrieden, heißt es. Bei "Brillen ohne Grenzen" werden gebrauchte Brillen gesammelt, die dann an Menschen in armen Län

10:39 Uhr ++ Mann im Saarpfalz-Kreis festgenommen ++ Die Polizei hat einen Mann im Saarpfalz-Kreis festgenommen, der ohnehin ins Gefängnis sollte. Er war Anfang des Jahres wegen eines Einbruchs zu mehr als 3 Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe hat er aber nie angetreten. Stattdessen hatte er sich an verschiedenen Orten an der Grenze zu Frankreich versteckt. Ein Spezialeinsatzkommando hat ihn gestern Morgen gefasst und widerstandslos festgenommen. Er wurde in die JVA Saarbrücken gebracht. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 1.10.2024 um 10:30 Uhr.

10:00 Uhr ++ Kleiner Exe in Zweibrücken: Umbau der Sportanlage ++ In Zweibrücken fällt heute der Startschuss zum Umbau der öffentlichen Sportanlage auf dem kleinen Exe. Dabei sollen unter anderem die alten Sportfelder neu angelegt werden. Als erstes sollen dann die alten Sportgeräte, die Asphaltfläche und die alte Skatebahn abgebaut werden. Sie sollen Platz machen - unter anderem für einen neuen Skatepark. Auch die Basketball- und Volleyballfelder auf dem kleinen Exe sollen umgestaltet werden. Außerdem ist noch ein Naturrasenplatz zum Fußballspielen geplant. Das Ganze kostet 2,7 Millionen Euro und wird zu 90 Prozent vom Bund übernommen. Laut der Stadt soll noch im kommenden Jahr alles fertig werden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 1.10.2024 um 9:30 Uhr.

6:43 Uhr ++ Tadano-Mitarbeitende stimmen über Tarifvertrag ab ++ Die Mitarbeiter des Kranbauers Tadano in Zweibrücken stimmen heute über den neuen Tarifvertrag ab. Auf den haben sich Geschäftsführung, Gewerkschaft und Betriebsrat verständigt. Demnach soll bis Ende 2028 niemand betriebsbedingt gekündigt werden. Das Unternehmen soll außerdem garantieren, dass das Werk am Zweibrücker Flugplatz erst zum kommenden Juli geschlossen wird. Die etwa 250 betroffenen Mitarbeitern sollen Abfindungen bekommen. Alles weitere lesen Sie hier. Zweibrücken Nach Streik der IG Metall Arbeitskampf bei Tadano in Zweibrücken ist beendet Die Mitarbeitenden des Kranbauers Tadano in Zweibrücken haben den Kompromiss im Arbeitskampf angenommen. Allerdings wurde deutlich, dass nicht alle mit dem Ergebnis der Verhandlungen zufrieden sind. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 1.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:39 Uhr ++ Neuer Uni-Präsident Kaiserslautern-Landau nimmt Amt auf ++ Der neue Präsident der Universität Kaiserslautern-Landau nimmt heute sein Amt auf. Er heißt Malte Drescher und ist Physiker und Chemiker. Er soll dafür sorgen, dass die beiden Standorte der RPTU weiter zusammenwachsen. Anfang vergangenen Jahres waren die Technische Uni in Kaiserslautern und die Uni in Landau fusioniert worden. Die RPTU ist somit nach Mainz die größte Uni in Rheinland-Pfalz. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 1.10.2024 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Holz-Betzi bei Johanniskreuz erneut zerstört ++ Bei Johanniskreuz haben Unbekannte erneut die beliebte Betzi-Figur am Straßenrand zerstört. Der Holzkünstler und Forstarbeiter Stefan Niederlechner hatte das FCK-Maskottchen aus Holz erst Anfang September ersetzt. Er wolle sich davon aber nicht entmutigen lassen, so der Künstler. Natürlich sei er erstmal geschockt gewesen. Nun will Niederlechner aber auf jeden Fall einen dritten Betzi an der Stelle aufstellen - und arbeitet auch schon an der Figur. Johanniskreuz Wer macht denn so etwas!? Betzi im Pfälzerwald erneut gestohlen Im Pfälzerwald haben erneut Unbekannte die beliebte Betzi-Figur am Straßenrand zerstört. Erst Anfang September war das FCK-Maskottchen ersetzt worden. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 1.10.2024 um 6:30 Uhr.

16:33 Uhr ++ Junger Mann in Kaiserslautern schwer verletzt ++ Am Wochenende ist ein junger Mann in Kaiserslautern schwer verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die gestern in den frühen Morgenstunden in der Nähe des Kaiserslauterer Bahnhofs unterwegs waren. Das Ganze ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert. Laut Polizei war der 18-Jährige in einer Disko in der Nähe des Kaiserslauterer Bahnhofs und soll dort etwa gegen 4:20 Uhr weggegangen sein. Er war nach aktuellem Ermittlungsstand in der Zollamtstraße zu Fuß unterwegs - und zwar in Richtung des Bahnhofs. Gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen hat die Bundespolizei den jungen Mann dann vor dem Ausgang des Bahnhofs schwer verletzt gefunden. Was zwischen kurz nach 4 Uhr und 5 Uhr passiert ist, daran kann sich das Opfer nicht erinnern. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die irgendetwas zur Aufklärung des Falls beitragen können oder vielleicht sogar gesehen haben, was dem 18-Jährigen passiert ist. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.9.2024 um 16:30 Uhr.

16:23 Uhr ++ Anmeldungen für Wertstoffhof Erfenbach online möglich ++ Bürger können, um ihren Abfall zu entsorgen, jetzt Termine für den Wertstoffhof im Kaiserslautrer Stadtteil Erfenbach online buchen. Die Stadt rechnet mit mehr Abfall auf dem Wertstoffhof, da sie nun auch mit dem Landkreis Kaiserslautern zusammenarbeite. Daher biete sie nun auch Online-Anmeldungen an. Termine kann man unter anderem auf der Internetseite der Stadtbildpflege und auf der Seite des Wertstoffhofs buchen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.9.2024 um 15:30 Uhr.

15:32 Uhr ++ Einigung bei Kranbauer Tadano in Zweibrücken ++ Im Streit um den Kranbauer Tadano in Zweibrücken gibt es jetzt einen Zukunftstarifvertrag. Auf den haben sich die Geschäftsführung, die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat nach langen Verhandlungen verständigt. Morgen sollen noch die Gewerkschaftsmitglieder darüber abstimmen. In dem Vertrag steht unter anderem, dass das Tadanowerk auf dem Flughafengelände im kommenden Sommer geschlossen wird, das zweite Werk in der Innenstadt von Zweibrücken bleibt vorerst erhalten. Zweibrücken Nach Streik der IG Metall Arbeitskampf bei Tadano in Zweibrücken ist beendet Die Mitarbeitenden des Kranbauers Tadano in Zweibrücken haben den Kompromiss im Arbeitskampf angenommen. Allerdings wurde deutlich, dass nicht alle mit dem Ergebnis der Verhandlungen zufrieden sind. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.9.2024 um 14:30 Uhr.

14:00 Uhr ++ Finanzielle Unterstützung für Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel ++ 750.000 Euro vom Bund fließen nach Kusel - dort soll ab kommendem Jahr die Fritz-Wunderlich-Halle saniert werden. Der Bund übernimmt die Hälfte der geplanten Kosten dafür. Das hat der Kaiserslauterer SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves mitgeteilt. Demnach soll unter anderem das Dach der Veranstaltungshalle modernisiert werden, außerdem der Zuschauerraum und die Technik der Bühne. Die Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel gibt es seit 40 Jahren. Dort finden unter anderem Schulveranstaltungen und Konzerte statt. Benannt ist die Halle nach dem Kuseler Opernsänger Fritz Wunderlich. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.9.2024 um 13:30 Uhr.

12:46 Uhr ++ Infoabend zur Hospizarbeit in Kaiserslautern ++ Was genau machen ehrenamtliche Mitarbeitende beim Hospizverein Kaiserslautern eigentlich? Darüber informiert der Verein Interessierte heute um 19 Uhr bei einem Infoabend. Unter anderem unterstützt der Verein schwerkranke Kinder, Jugendliche und Erwachsene oder auch deren Angehörige. Der Verein kümmert sich derzeit um Familien im Umkreis von etwa 50 Kilometern. Ziel ist es, auch darüber hinaus in der Umgebung präsent zu sein und zu helfen. Deshalb wollen die Helfenden heute ab 19 Uhr in ihrem Haus auf ihr Ehrenamt aufmerksam machen. Interessierte werden gebeten, sich vorher anzumelden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.9.2024 um 12:30 Uhr.