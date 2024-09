Blog: Verhandlungen bei Tadano in Zweibrücken gescheitert, Feuer in Hallenbad, FCK im Pokal gegen Stuttgart

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

12:50 Uhr ++ Bahnstrecke ZW-HOM: Konkrete Pläne da ++ Für die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Zweibrücken und Homburg liegen jetzt die konkreten Pläne auf dem Tisch. Bis auf der Strecke in vier Jahren wieder Züge fahren können, steht aber noch einiges an Bauarbeiten an. Dazu haben die beteiligten Länder und die Deutsche Bahn einen Vertrag unterschrieben. Was alles getan werden muss, weiß Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Rheinland-Pfalz und Saarland. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.9.2024 um 10:30 Uhr.

11:13 Uhr ++ Hörnchenbergtunnel ist halbseitig gesperrt ++ Im Hörnchenbergtunnel auf der A62 bei Landstuhl wird ab heute gearbeitet - deshalb müssen Autofahrer dort mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Nach Angaben der Autobahn GmbH werden unter anderem im Tunnel die Schutzplanken und Betonwände erneuert. Deshalb ist in jeder Tunnelröhre nur ein Fahrstreifen frei. Die Arbeiten sollen bis Ende November dauern und kosten rund 700.000 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.9.2024 um 9:30 Uhr.

10:41 Uhr ++ Berufsinformationstag der Stadt Kaiserslautern ++ Eine Ausbildung bei der Stadt Kaiserslautern machen? Wer Interesse daran hat, kann sich heute im Foyer des Rathauses informieren. Ausbilder und Azubis stellen laut Verwaltung die verschiedenen Berufe vor, in denen die Stadt ausbildet. Wer sich für eine bestimmte Ausbildung interessiert, kann auch unverbindliche Gespräche mit den Ausbildern führen. Zurzeit hat die Stadt Kaiserslautern nach eigenen Angaben 52 Auszubildende, allein in diesem Jahr wurden 22 neu eingestellt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.9.2024 um 9:30 Uhr.

9:24 Uhr ++ 18-Jähriger fährt Böschung hinab ++ Ein Fahranfänger ist in Altenglan im Kreis Kusel am Wochenende eine Böschung hinuntergestürzt. Nach Angaben der Polizei war der 18-Jährige vorher mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Er war am Samstag mit einem gleichaltrigen Freund unterwegs. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell gefahren ist und deshalb die Kontrolle über das Auto verloren hat. Der Wagen hatte sich in der Böschung überschlagen. Die beiden Insassen konnten selbst aus dem Auto klettern. Der Wagen wurde komplett zerstört. Altenglan Leicht verletzt davongekommen Fahranfänger baut schweren Unfall bei Altenglan Jähes Ende einer Autofahrt: Ein Fahranfänger ist am Samstagnachmittag bei Altenglan mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und eine steile Böschung hinabgestürzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.9.2024 um 7:30 Uhr.

8:11 Uhr ++ Spontane Hochzeiten zur Kuseler Herbstmesse ++ Die protestantische Kirche in Kusel hat am Wochenende zum ersten Mal spontane Trauungen angeboten - und zwar während der Kuseler Herbstmesse. Paare, die schon standesamtlich verheiratet waren, konnten sich dort ohne viel Aufwand und Vorbereitung trauen lassen. Mit der Aktion wollte das Kuseler Dekanat wieder mehr Leute für eine kirchliche Trauung begeistern. Die seien in letzter Zeit immer weniger geworden, sagt Dekan Lars Stetzenbach. Für jedes Paar war zirka eine Stunde in Kusel eingeplant, inklusive Traugespräch und Gottesdienst. Laut Dekan Stetzenbach habe es in der protestantischen Stadtkirche in Kusel noch nie so viele Trauungen an einem Tag gegeben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.9.2024 um 7:30 Uhr.

6:33 Uhr ++ Tadano in Zweibrücken: Neue Streiks möglich ++ Erneut sind Verhandlungen zur Zukunft des Kranbauers Tadano in Zweibrücken gescheitert. Gestern gab es das vorerst letzte Tarifgespräch zwischen der Geschäftsführung, dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall. Nach Angaben der Geschäftsführung hat die IG Metall die Gespräche vorzeitig abgebrochen. Tadano sei bereit, die Gespräche fortzusetzen, um eine konstruktive Lösung für den Kranbauer in Zweibrücken zu finden, auch mit Blick auf die geplante Schließung des Werks auf dem Flughafengelände. Etwa 400 Mitarbeiter wären davon betroffen. Möglicherweise folgen bei Tadano in Zweibrücken jetzt unbefristete Streiks, darüber will die IG Metall bei einer Urabstimmung entscheiden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ FCK im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart ++ Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Bundesligist VfB Stuttgart. Das hat die Auslosung gestern ergeben. Demnach muss der FCK auswärts beim deutschen Vizemeister ran. FCK-Trainer Markus Anfang sagte dazu, das Los sei für die Roten Teufel eine absolute Herausforderung, aber die nehme man gerne an. Auch, wenn die Rollen klar verteilt seien, sei es für den FCK eine Möglichkeit, sich zu beweisen. Wann genau die Partie ausgetragen wird, ist noch nicht klar. Das wird der Deutsche Fußball-Bund in den kommenden Wochen bekanntgeben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.9.2024 um 6:30 Uhr.