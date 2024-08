Blog: Glasfaser im Kreis Kusel, Senior würgt Pflegerin, Meilenstein für Bahnstrecke Homburg-Zweibrücken

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:08 Uhr ++ Mann in Weilerbach mit Glasflasche geschlagen ++ Ein 15-Jähriger soll in der Nacht zum Sonntag in Weilerbach einen 23-Jährigen mit einer Glasflasche geschlagen und verletzt haben. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, war das Opfer zuvor schon mit seiner Partnerin auf einer Veranstaltung im Ort belästigt worden. Gegen zwei Uhr nachts soll sich der mutmaßliche Täter an einer Bushaltestelle dann von hinten an den 23-Jährigen genähert und ihm die Flasche über den Kopf gezogen haben. Das Opfer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der Täterbeschreibung geht die Polizei von einem polizeibekannten jungen Mann aus. Jetzt werden Zeugen der Tat gesucht.

17:06 Uhr ++ Mann mit Tüten voller Drogen flüchtet vor Polizei ++ Die Polizei hat gestern Nachmittag in der Innenstadt von Kaiserslautern einen Flüchtigen 35-Jährigen festgenommen. Er wurde per Haftbefehl gesucht. Der Mann war den Polizeibeamten aufgefallen. Als er diese sah, rannte er weg. Die Beamten konnten ihn aber einholen und stellen. Unterwegs hatte er laut Polizei mehrere Plastiktüten mit Amphetamin, Haschisch und Tabletten in der Kanalisation verschwinden lassen wollen. Die mit Drogen befüllten Tütchen und einige hundert Euro Bargeld konnten aber sichergestellt werden. Der 35-Jährige wurde kurz später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er jetzt in Untersuchungshaft sitzt.

16:54 Uhr ++ Rhein-Neckar-Löwen beziehen Trainingslager in Dahn ++ Die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen bereiten sich ab heute in der Südwestpfalz auf die neue Saison vor. Wie der Verein mitteilt, gibt es ein Trainingslager in Dahn. Mit dabei ist dort auch der Kaiserslauterer Handballer David Späth. Vor knapp einer Woche hat er bei den Olympischen Spielen in Paris mit dem deutschen Team Silber geholt. Mit den Rhein-Neckar-Löwen trainiert der Handball-Torwart in den kommenden Tagen in der Sporthalle des TV Dahn. Dort wird es für den Bundesligisten auch ein Testspiel geben - am kommenden Freitag gegen Zweitligist TV Großwallstadt.

15:15 Uhr ++ Finanzspritze für Glasfaser-Ausbau im Kreis Kusel ++ Das Land fördert den Kreis Kusel mit 19,7 Millionen Euro, damit im Kreis der Glasfaser-Ausbau beginnen kann. Ungefähr 2.500 Haushalte sollen von dem schnellen Internet profitieren. In sechs Jahren soll alles fertig sein. Das Land ist nicht der einzige Förderer des Projekts. Auch Bund und Landkreis beteiligen sich am Glasfaserausbau der Region. Der Landrat hofft, dass damit auch mehr Unternehmen in den Kreis Kusel ziehen und auch mehr Menschen im Kreis wohnen bleiben. Denn: Im Moment ziehen immer mehr Leute weg. In ganz Rheinland-Pfalz hat bisher nur jeder fünfte Haushalt einen Glasfaseranschluss. Das Ministerium für Transformation und Digitalisierung unterstützt den Glasfaser-Ausbau nach eigenen Angaben im ganzen Land

13:20 Uhr ++ Schlechte Getreideernte in der Westpfalz ++ Die Getreideernte in der Westpfalz ist auch dieses Jahr nochmal schlechter ausgefallen als im Vorjahr. Schuld ist das Wetter: Viel Regen und wenig Sonne. Ein Landwirt aus Albessen im Kreis Kusel sagte gesagt, dass wenigstens die Ernte der Sommergerste bei ihm "ganz gut" war. Der Grund ist, dass sandiger Boden Regen besser durchlässt und das Wasser sich nicht stauen kann wie bei lehmigem Boden. So konnten die Pflanzen vom Regen profitieren. Roggen zum Beispiel konnte der Landwirt aber weniger ernten. Ein Landwirt aus Contwig im Kreis Südwestpfalz hat wegen des Wetters etwa 30 Prozent weniger geerntet in diesem Jahr - bei ihm war auch der Lehmboden ein Problem. In Börrstadt im Donnersbergkreis hatte ein Landwirt zwar einen durchschnittlichen Ertrag, aber die Qualität der Ernte sei "unterirdisch schlecht". Gerade bei Weizen und Gerste reiche die Qualität nicht für Brotgetreide aus.

11:07 Uhr ++ Motorradfahrer stürzt im Donnersbergkreis wegen Wild ++ Am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der L385 bei Dielkirchen im Donnersbergkreis gestürzt. Der Grund war nach Angaben der Polizei kreuzendes Wild. Der Fahrer aus dem Kreis Kusel musste eine Vollbremsung einlegen und verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

9:43 Uhr ++ Nächster Schritt zur Reaktivierung der Bahnstrecke Homburg-Zweibrücken ++ Die Pläne zur Reaktivierung der Eisenbahnstrecke zwischen Zweibrücken und Homburg nehmen weiter Gestalt an. Am 28. August soll in Zweibrücken der Vertrag zur Finanzierung und zum Bau der Strecke unterschrieben werden. Damit würden weitere Fakten geschaffen, heißt es von der Stadt Zweibrücken. Beide Länder würden sich damit eindeutig zur Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Zweibrücken und Homburg bekennen. Diese sei für die Stadt von zentraler Bedeutung, weil sie sowohl das Leben der Pendler erleichtern als auch Zweibrücken touristisch und wirtschaftlich besser ans Saarland anschließen würde. Der Baubeginn an der Strecke hatte sich immer wieder verzögert. Nach derzeitigem Stand soll ab Oktober 2025 für etwas mehr als drei Jahre gebaut werden. Die Kosten sollen sich auf 77,5 Millionen Euro belaufen. Den Großteil davon trägt nach Angaben der Bahn der Bund.

9:39 Uhr ++ Hochzeiten im Schuhmuseum Hauenstein wenig gefragt ++ Heiraten vor dem größten Schuh der Welt - das geht seit einem Jahr im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein im Kreis Südwestpfalz. Bisher haben dort laut Angaben des Museums nur zwei Hochzeiten stattgefunden. Im gläsernen Anbau des Museums kann man sich sowohl standesamtlich als auch frei trauen lassen. Laut einer Mitarbeiterin des Schuhmuseums soll es das Angebot auch weiterhin geben. Die Nutzung des Saales kostet 150 Euro. Heiraten neben dem größten Schuh der Welt - das geht im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein. Deutsches Schuhmuseum Hauenstein - Michael Utz

6:30 Uhr ++ In der Vorderpfalz beginnt Federweißer-Lese ++ In Neustadt an der Weinstraße startet heute offiziell die Traubenernte für den ersten Neuen Wein. Wie ein Weinbauexperte des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR) mitteilt, ist bis Ende Oktober Federweißer bei etwa der Hälfte der rund 1.500 Weingüter in der Pfalz zu haben. Gelesen wird heute bei der Winzergenossenschaft Weinbiet in Neustadt-Mußbach und in einem Weingut in Neustadt-Duttweiler - dort von der Pfälzischen Weinprinzessin Hanna Spieß und weiteren Helfern. Die frühreifen Sorten Solaris und Ortega sind laut Winzergenossenschaft in ihrer Reife schon weit vorangeschritten und bieten die perfekte Grundlage für den Pfälzer Federweißer. Der Neue Wein, dessen Gärung nach der Lese noch im Gang ist, sei mit seinem süßlichen Geschmack nach wie vor gut nachgefragt, sagt Weibauexperte Ulrich Fischer vom Dienstleistungszentrum in Neustadt. Er schätzt, dass auch in dieser Saison zwei bis drei Millionen Liter Federweißer in der Pfalz verkauft werden.

6:28 Uhr ++ Rhein-Neckar-Löwen zu Gast in Dahn ++ Die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen bereiten sich ab heute in der Südwestpfalz auf die neue Saison vor. Wie der Verein mitteilt gibt es ein Trainingslager in Dahn. Mit dabei ist dort auch der Kaiserslauterer Handballer David Späth. Vor knapp einer Woche hat er bei den Olympischen Spielen in Paris mit dem deutschen Team Silber geholt. Mit den Rhein-Neckar-Löwen trainiert der Handball-Torwart in den kommenden Tagen in der Sporthalle des TV Dahn. Dort wird es für den Bundesligisten auch ein Testspiel geben - am kommenden Freitag gegen Zweitligist TV Großwallstadt.