Ende Januar waren bei Kusel zwei Polizisten getötet worden. Am vergangenen Dienstag, gut ein halbes Jahr nach der Tat, hat der Prozess am Landgericht Kaiserslautern begonnen. Kommenden Montag (27.6.) wird er fortgesetzt.

Am zweiten Prozesstag beginnt die Beweisaufnahme. So sollen am Landgericht Kaiserslautern die ersten Zeuginnen und Zeugen gehört werden. Außerdem soll im Laufe des Prozesses zum Beispiel geklärt werden, wie die beiden Angeklagten an die mutmaßlichen Mordwaffen gekommen sind - eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr. Der Hauptangeklagte Andreas S. soll nicht berechtigt gewesen sein, legal Schusswaffen zu führen, weil er keinen gültigen Jagdschein hatte.

Hauptangeklagter bestreitet Polizistenmord

Am ersten Prozesstag hatten sich die beiden Angeklagten nur über ihre Anwälte geäußert. Dabei haben sie sich gegenseitig belastet und teilweise widersprüchliche Aussagen gemacht. Der Hauptangeklagte, Andreas S., hat über seinen Anwalt mitteilen lassen: Er habe in der Tatnacht Ende Januar zwar geschossen, allerdings ohne Mordabsicht. Die Schüssen sollen eher in einer Art Notwehr-Situation gefallen sein.

In der Erklärung von Andreas S. hieß es: Die beiden Angeklagten hätten bei ihrer Jagd im Kreis Kusel damals eine Pause gemacht, als das Zivilfahrzeug mit den Polizisten erschienen sei. Der Hauptangeklagte habe daraufhin im Handschuhfach nach seinen Papieren gesucht. Dann habe er plötzlich zwei Schüsse gehört. Um diese zu stoppen, habe er auch geschossen. Erst später habe er erkannt, dass einer der Polizisten einen Kopfschuss erhalten hatte.

Prozess soll bis September laufen

Ende Januar waren auf einer Kreisstraße bei Ulmet im Kreis Kusel eine 24-jährige Polizeianwärterin und ihr 29 Jahre alter Kollege bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Dem Hauptangeklagten werden unter anderem zweifacher Mord und gewerbsmäßige Jagdwilderei vorgeworfen. Laut Anklage soll Andreas S. die beiden Polizisten getötet haben, um seine illegale Wilderei zu vertuschen. Der 33-jährige Mitangeklagte ist wegen gewerbsmäßiger Jagdwilderei und der Vereitelung von Straftaten angeklagt. Der Prozess am Landgericht Kaiserslautern soll voraussichtlich noch bis September laufen.