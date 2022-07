Hohe Nachfrage nach Corona-Schnelltests in Kaiserslautern

Wer sich in der vergangenen Woche auf das Corona-Virus testen wollte, musste entweder dafür bezahlen oder stand häufig vor leeren Regalen. Auch unserer Kollegin ging es so.

"Entschuldigung, haben Sie noch Corona-Schnelltests?" Noch bevor ich das Wort "Schnelltest" aussprechen kann, schüttelt die freundliche Verkäuferin energisch den Kopf. Denn diese Frage hat sie oft gehört in den vergangenen Tagen: "Alles ausverkauft. Seitdem man sich nicht mehr kostenlos an den Stationen testen kann, sind die Selbsttests immer sofort weg."

Auch in einer Drogeriemarkt-Filiale in der Kaiserslauterer Innenstadt hat SWR-Reporterin Janina Schreiber gesucht. SWR

So wie in dieser Filiale eines Drogeriemarkts in der Kaiserslauterer Innenstadt geht es momentan vielen Einzelhändlern, die Corona-Schnelltests verkaufen: Die Nachfrage nach den Selbsttests für zuhause ist derzeit groß. Das könnte – wie von der Einzelhändlerin vermutet – auch damit zusammenhängen, dass die Bundesregierung seit dem 30. Juni die kostenlosen Bürgertests für Menschen ohne Symptome ausgesetzt hat. Menschen, die sich an den öffentlichen Stellen testen lassen wollen, müssen seit Anfang Juli zahlen.

Testzentren in Kaiserslautern klagen über gewachsene Bürokratie

Bei den vier Stellen der Firma Testeval in Kaiserslautern kostet ein Schnelltest 15 Euro. Wer am selben Tag eine Veranstaltung in Innenräumen besucht, eine Person trifft, die über 60 Jahre alt ist, eine Vorerkrankungen hat, oder eine rote Warnmeldung in der Corona-App hat, zahlt statt der 15 nur drei Euro – was immer noch mehr ist, als ich für einen Selbsttest bei den meisten Einzelhändlern zahle. Auch das einst existierende Limit (nur fünf Tests auf einmal) gibt es in den meisten Filialen nicht mehr. Der Run auf die Selbsttests ist deshalb nur verständlich.

Das sind die Ausnahmen bei den Teststationen Kostenlos bleiben die Schnelltests für: Kinder unter fünf Jahren

Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können, insbesondere auch Schwangere im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft

Menschen, die sich aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus in Isolierung befinden, wenn die Testung zur Beendigung der Absonderung erforderlich ist

Menschen, die jemanden in einem Krankenhaus oder einer stationären Pflegeeinrichtung besuchen wollen

Menschen, die mit einer infizierten Person im selben Haushalt leben oder gelebt haben

Pflegende Angehörige sowie Assistentinnen und Assistenten, die von Menschen mit Behinderungen angestellt sind

Menschen, die aktuell an Studien zu Corona-Impfstoffen teilnehmen oder in den vergangen drei Monaten teilgenommen haben Für diese Menschen kostet ein Schnelltest nun drei Euro: Menschen, die am selben Tag eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen werden

Menschen, die andere besuchen, die 60 Jahre oder älter sind, oder jemanden mit einer Vorerkrankung treffen

Menschen, die durch die Corona Warn-App des Robert Koch-Instituts eine Warnung mit der Statusanzeige "erhöhtes Risiko" erhalten

Neben den zeitweise schwer zu erhaltenden Selbsttests haben die nun ausgesetzten kostenlosen Bürgertests noch einen anderen Nachteil, wie Florian Edinger, Geschäftsführer von Testeval erklärt: "Für die Bürgerinnen und Bürger ist das gar nicht so einfach, uns als Testzentrum glaubhaft darzustellen, in welche Gruppe man fällt, also ob der Schnelltest nun 15 oder drei Euro kostet, oder ob er vielleicht sogar ganz kostenlos bleibt." Damit verbunden sei ein enormer Aufwand.

Apotheke am Schillerplatz erwartet steigende Nachfrage nach Selbsttests

Auch Christian Brand regt sich über die neue Verordnung der Bundesregierung, die kostenlosen Tests auszusetzen, auf. Ihm gehört die Apotheke am Schillerplatz, die Selbsttests verkauft und er betreibt die Teststelle auf dem Schillerplatz. Als ich nachfrage, sind hier zwar noch Selbsttests zu kaufen, doch die Kollegin erklärt: "Wir wollen jetzt auch neue bestellen, denn wir erwarten schon, dass die Nachfrage steigen wird."

Christian Brand sieht die viel größere Krise im Herbst auf uns zurollen: Schon jetzt steigen die Zahlen rasant an, die vierte Impfung lässt auf sich warten und gleichzeitig ist es aufwendiger und kostenintensiver, sich auf Covid testen zu lassen. "Dabei helfen wir als Testzentren – das haben Studien gezeigt – maßgeblich mit, Infektionsketten einzudämmen." Jetzt könne es sein, dass jemand mit nur geringen Symptomen sich gar nicht mehr testen lässt, wenn es bis zu 15 Euro kostet und Selbsttests teilweise ausverkauft sind.

"Dabei helfen wir als Testzentren maßgeblich mit, Infektionsketten einzudämmen."

Auf Nachfrage sollen die Schnelltests in den Drogeriemarkt-Filialen bis Ende der Woche wieder aufgefüllt sein, und in der achten Filiale, einer Supermarkt-Kette, werde dann auch ich fündig: Selbsttests noch vorhanden. Bleibt abzuwarten, wie schnell die wohl vergriffen sind!